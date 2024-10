Spal di nuovo beffata da una palla inattiva, la Pianese pareggia al 91'

La maledizione delle palle inattive colpisce ancora. Stavolta in pieno recupero, quando la vittoria contro la Pianese – seppur in maniera sporca e sofferta – sembrava cosa fatta. Dopo il vantaggio firmato da Rao a metà della ripresa invece la Spal si fa di nuovo beffare sugli sviluppi di un corner, con Mignani che regala alla matricola toscana un punto ormai insperato.

Mister Dossena recupera Arena e Bassoli e li manda subito in campo, rispettivamente a destra e sinistra di una difesa a tre che ha in Nador il perno centrale.

Per il resto, sono confermate le indicazioni della vigilia, con Radrezza che ritrova la maglia da titolare in cabina di regia dopo un mese (era partito dalla panchina nelle quattro gare precedenti). Niente turnover in attacco, dove l'allenatore rinnova la fiducia a Karlsson e Rao, la coppia di punte titolari da quando la Spal ha virato sul 3-5-2. Dopo un tempo e mezzo avaro di emozioni, la squadra di Dossena sblocca il risultato: Calapai crossa col contagiri dalla destra pescando al centro dell'area la testa di Rao che schiaccia in fondo al sacco siglando la sua quarta rete in campionato.

La Pianese si getta in avanti alla ricerca dell'1-1, fino all'episodio decisivo: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina che trova impreparati i padroni di casa (su tutti Nador e Bruscagin), Mignani trova un gol che fa calare il gelo sullo stadio Mazza. È un pareggio che ha il sapore della sconfitta per i biancazzurri, un'opportunità enorme gettata alle ortiche a causa dell'ennesima leggerezza. s.m.