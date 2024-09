Spal, dopo Mignanelli il sì di El Kaddouri: "Situazione difficile, ma vogliamo risalire"

Nel giorno dell’ufficializzazione, già nell’aria da alcuni giorni, di Omar El Kaddouri, ieri la Spal ha presentato il difensore Daniele Miglianelli, laterale mancino con cui la Spal ha sottoscritto un contratto biennale, mentre per il centrocampista marocchino con trascorsi internazionali e in serie A con Napoli, Torino ed Empoli, l’intesa è fino a giugno del prossimo anno.

Ma torniamo a Mignanelli. Ad introdurre il nuovo acquisto biancazzurro, che nello scacchiere di mister Dossena sarà il titolare a sinistra, è stato il direttore dell’area tecnica Alex Casella: "Mignanelli era un nostro obiettivo di mercato da più di un mese, avremmo voluto portarlo a Ferrara prima, ma dopo la cessione di Maistro l’operazione si era incagliata, fortunatamente le nostre strade poi si sono incrociate nuovamente e quindi oggi siamo contenti di esserci riusciti.

È un profilo che porta esperienza, carisma ma anche qualità e corsa: tutte caratteristiche fondamentali nel suo ruolo per come gioca Dossena". La parola è poi passata a Mignanelli: "Sono contento di essere qua, ringrazio il direttore, la società e il presidente per la fiducia riposta nei miei confronti che mi auguro di ripagare il prima possibile. Le prime sensazioni sono buone, c’è un bel gruppo e vedo voglia di rivalsa per come sono andate queste prime due partite giocate che ovviamente ho seguito, vedo gente che lavora tanto e suda per il risultato e questo fa ben sperare per il futuro.

Sappiamo di partire da una situazione difficile ma non abbiamo paura, c’è da lavorare e da sudare ma qui c’è una bella piazza che merita di tornare a gioire assieme a noi il prima possibile. L’obiettivo personale ovviamente è quello di far bene – prosegue l’ex Juve Stabia –, di portare la mia esperienza alla squadra e a una città che lo merita. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, ho giocato sia con la difesa a 4 che a 5, sono un giocatore che spinge tanto sulla fascia e che arriva fino in fondo per crossare, ho anche un buon tiro da fuori, sicuramente mi ritengo un giocatore offensivo ma all’occorrenza difendo anche.

La trattativa è stata lunga ma l’ho vissuta bene perchè il direttore Casella, l’allenatore e il presidente mi hanno trasmesso fiducia fin dal primo giorno, mi hanno fatto sentire importante e sentirsi importante per un giocatore è fondamentale per far bene".

Cosa aspettarsi da Mignanelli? "Sicuramente darò sempre il 100% per portare a casa il risultato, dovremo essere un gruppo solido e forte per tirarci fuori il prima possibile da questa situazione e iniziare a toglierci delle soddisfazioni".

Il mercato biancazzurro però non si ferma qui, perchè dopo la firma di El Kaddouri, che verrà presentato nei prossimi giorni, oggi toccherà a Calapai e Polito parlare alla stampa al Centro Fabbri, mentre domani saranno Ntenda e Sottini a presentarsi ufficialmente, dicendo le loro prime parole da biancazzurri. E non sono da escludere ulteriori colpi nelle prossime ore: il nome in cima alla lista del club biancazzurro resta l’altro marocchino Soufiane Bidaoui.

