Spal, Dossena avverte: "Davanti il Carpi ha qualità"

Una vittoria, quella col Sestri, che ha permesso alla squadra di Dossena (foto) di avvicinarsi ai prossimi sette giorni in cui incontrerà Carpi, Milan Futuro ed Entella, con uno spirito sicuramente più sollevato. Lo conferma il tecnico spallino durante la presentazione del match: "La vittoria porta entusiasmo, lavori con il sorriso. Verifichi che quello che fai durante la settimana porta delle conseguenze positive. Ho battuto però tanto sul fatto che se vogliamo creare qualcosa di importante dobbiamo essere quel tipo di squadra. Cioè un gruppo che va ad alta velocità in avanti ma che appena perde palla si ricompatta. E’ la base su cui dobbiamo iniziare a costruire la nostra stagione e dalla quale non possiamo prescindere". In settimana è stato fatto un lavoro fisico impegnativo, così spiega Dossena: "Sia martedì sia mercoledì abbiamo fatto carichi pesanti, i ragazzi hanno retto bene e come da programma si sono ripresi durante la rifinitura. Che abbiamo fatto allo stadio, per ovattarci ancora di più e farci sentire il profumo del campo e dello stadio".

Dossena conosce bene il tecnico del Carpi, Serpini: "L’ho già affrontato tre volte quindi qualche anti schema ce l’ho. Nel calcio però si cambia sempre, ti inventi qualcosa ogni settimana. Dobbiamo essere bravi a essere compatti e a non concedere quelle giocate che cercano di fare più spesso. Hanno gente davanti sia di qualità che degli ottimi corridori. Dietro lavorano molto uomo su uomo, sanno reggere l’uno contro uno. Non sarà una gara semplice ma da qui a fine anno poche ne troveremo di semplici. Non ci sono squadre materasso in questo girone". Con Karlsson che torna a disposizione ed Antenucci in forma strepitosa non sarà semplice la scelta della punta per il tecnico spallino: "Il lavoro dell’allenatore è saper leggere le varie situazioni e capire quando un giocatore sta veramente bene e può anche andare oltre quello che ti può dare perché c’è entusiasmo. Sicuramente Karlsson sarà della partita ma è anche un mese che non gioca, vedrò se alternarli o se fare come con l’Ascoli e ad un certo momento avere due punte in campo. Averli a disposizione è sempre un piacere, ben venga che ci siano questi dubbi alla viglia di ogni partita".

Probabile la conferma della coppia Arena-Sottini al centro della difesa: "Ho quattro difensori centrali forti che posso alternare in base alle caratteristiche dell’avversario e al gioco che voglio fare. Ci sta che probabilmente li troveremo ancora in campo contro il Carpi". Sulle voci che vorrebbero Tacopina interessato a un club inglese, insieme alla cessione di una quota consistente delle azioni spalline a un fondo statunitense, Dossena spiega che a lui e alla squadra non sono state date comunicazioni: "Penso che il presidente debba fare tutti gli investimenti che vuole. Noi lo sentiamo, sarà qui tutta la settimana, del resto non sappiamo nulla".