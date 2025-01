Spal e Milan Futuro, fiducia a termine ai mister. Non solo Dossena, anche Bonera rischia tanto

L’ultima giornata di campionato è stata fatale a due allenatori del girone B di serie C, tra i quali però non figura Andrea Dossena, che anche stavolta è uscito indenne dalla tempesta iniziando una settimana di lavoro che si profila decisiva per lui e per la squadra. È andata decisamente peggio a Mimmo Di Carlo, esonerato dal patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli addirittura attraverso una ‘storia’ su Instagram dopo la battuta d’arresto con la Lucchese.

È stato sollevato dall’incarico un altro timoniere di grandissima esperienza che aveva iniziato il torneo piuttosto bene, Piero Braglia del Campobasso, che al suo posto ha puntato su Fabio Prosperi. Il Picchio invece ha affidato la panchina a Mirko Cudini, che aveva iniziato la stagione alla guida del Pineto. È un’opzione ormai piuttosto gettonata quella di scegliere un allenatore appena esonerato da una squadra dello stesso girone. Magari discutibile, ma che – ora che il regolamento lo permette – diverse società prendono in considerazione. Dando un’occhiata ai club della parte destra della classifica, soltanto tre su 10 hanno mantenuto lo stesso staff tecnico dall’inizio del torneo. Oltre alla Spal, solo Lucchese e Milan Futuro per motivi diversi hanno optato per rinnovare la fiducia a oltranza a Giorgio Gorgone e Daniele Bonera.

Per quest’ultimo però la panchina comincia a traballare, e sono in molti a pensare che un passo falso sabato prossimo allo stadio Mazza costerebbe il posto all’ex difensore di Parma e Milan. Si profila quindi un duello da brividi tra i mister Dossena e Bonera, entrambi chiamati a vincere per conquistare punti preziosi nella lotta per non retrocedere ma anche per salvare le rispettive panchine. La situazione del tecnico del Milan Futuro è sempre stata diversa da quella degli altri allenatori del girone B, del resto il progetto delle seconde squadre prevede un lavoro di crescita degli atleti che non si basa esclusivamente sui risultati. Ma dopo 24 giornate i rossoneri si ritrovano molto lontani dalla salvezza diretta, con la miseria di tre vittorie all’attivo (la Spal ne ha conquistate sette). Per questo il tempo a disposizione di mister Bonera, che sul mercato ha ricevuto in regalo ottimi profili come Camporese, Magrassi, Quirini e Ianesi, è quasi finito: o il Milan Futuro cambia rotta, oppure toccherà a qualcun altro il compito di centrare la salvezza. Dossena e Bonera, i destini dei due ambiziosi allenatori classe 1981 si incroceranno sabato prossimo in corso Piave.

Stefano Manfredini