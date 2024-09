Spal, El Kaddouri firma. Poi l’assalto a Bidaoui

Dopo quattro settimane di allenamento agli ordini di mister Dossena, Omar El Kaddouri è pronto a firmare per la Spal. L’ufficialità era prevista nel tardo pomeriggio di ieri, poi è stata rimandata. Non dovrebbero comunque davvero esserci dubbi sull’approdo in biancazzurro del marocchino classe 1990, un giocatore potenzialmente di categoria superiore che il tecnico lodigiano non vedeva l’ora di avere a disposizione. Dossena lo conosce dai tempi del Napoli, quando entrambi giocavano all’ombra del Vesuvio in serie A. La carriera di El Kaddouri poi lo ha portato al Torino e all’Empoli, sempre nel massimo campionato.

Nell’estate 2017 ha deciso di lasciare l’Italia, dove era arrivato nel 2008 per giocare nella Primavera del Brescia, accettando la proposta del Paok. In Grecia ha disputato sei campionati da protagonista, mentre la scorsa stagione si è trasferito in Romania nel Cluj. El Kaddouri poi è rimasto senza contratto, chiedendo ospitalità alla Spal per rimettersi in forma in attesa di tornare in pista. Era però sembrato subito chiaro a tutti che la sua presenza in pianta stabile in via Copparo fosse finalizzata alla firma col club biancazzurro. Le parti hanno aspettato la fine del mercato per assicurarsi che al marocchino non arrivassero proposte più allettanti, ma il finale della storia era già scritto. E oggi El Kaddouri poserà per la prima volta con la maglia della Spal.

In quale posizione lo impiegherà mister Dossena? Teoricamente in linea mediana, nel ruolo di mezz’ala. Ma nel corso della sua carriera El Kaddouri ha dato il meglio di sé soprattutto tra le linee, da trequartista.

Non è quindi da escludere che la sua presenza in organico induca l’allenatore a modificare l’assetto della squadra trasformando il 4-3-3 in 4-2-3-1 per sfruttare al massimo le caratteristiche del talento marocchino. Teoricamente El Kaddouri potrebbe giocare pure attaccante esterno nel tridente, un ruolo però forse troppo dispendioso per un atleta che non può più avere lo smalto degli anni d’oro.

Il marocchino non sarà però l’ultimo innesto della Spal, che nelle prossime ore proverà ad affondare il colpo anche per Sofiane Bidaoui. È marocchino classe 1990 come El Kaddouri, e come lui senza contratto. Dopo aver fatto molto bene ad Ascoli, nel Frosinone praticamente non ha mai giocato, quindi si tratterebbe di una scommessa.

Bidaoui è un attaccante esterno che preferisce partire da sinistra, un ruolo nel quale teoricamente la Spal è già coperta. Se l’operazione andrà in porto quindi almeno temporaneamente D’Orazio continuerà ad agire sulla destra. Aspettando un – eventuale – ulteriore colpo sul mercato degli svincolati.

Stefano Manfredini