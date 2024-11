Spal, emergenza assoluta a centrocampo. Radrezza e Buchel insieme non convincono

Emergenza fa rima con Spal, e mister Dossena se n’è reso conto. Questa è una delle settimane più complicate in assoluto per l’ex allenatore della Pro Vercelli, chiamato a preparare la partita contro il Pineto in condizioni a dir poco precarie. In difesa le scelte sono obbligate, con Bassoli, Nador e Sottini centrali e Calapai e Mignanelli sulle fasce. Stavolta però è la composizione del centrocampo a lasciare le principali perplessità. L’infortunio di Awua e l’impossibilità di schierare l’acciaccato El Kaddouri – se non per uno spezzone di gara – impongono al tecnico lodigiano di cercare soluzioni alternative. Quella più naturale porta a pensare a Zammarini, Radrezza e Buchel, come accaduto sabato scorso a Terni dopo l’infortunio del nigeriano. La coesistenza di Radrezza e Buchel – che ormai di mestiere fanno i playmaker e non fanno della corsa la propria qualità distintiva, per usare un eufemismo – però è apparsa una forzatura da riproporre soltanto quando proprio non è possibile fare diversamente.

Di alternative ce ne sono davvero poche, ma facendo di necessità virtù mister Dossena sta pensando di cambiare qualcosa. Un’ipotesi interessante porta a un 5-4-1 con Karlsson unica punta e D’Orazio, Zammarini, Radrezza (o Buchel) e Rao a centrocampo. In questo modo il tecnico potrebbe riportare D’Orazio e Rao sulle fasce, garantendo un pizzico di dinamismo in più a un reparto dall’andamento lento. Mantenendo il 3-5-2 ma con uno solo tra Radrezza e Buchel in campo invece il tecnico dovrebbe inventarsi qualcosa (come detto El Kaddouri non è pronto per giocare dal primo minuto, Kane non è al meglio e Awua è infortunato). Utilizzando un atleta fuori ruolo, o comunque in una posizione inedita per le sue caratteristiche, per esempio D’Orazio mezz’ala: la corsa non gli manca, ma l’equilibrio nella zona nevralgica del campo sarebbero una grande incognita. Vedremo cosa deciderà l’allenatore, consapevole che a prescindere dalla qualità e l’esperienza che senza dubbio non difettano a Radrezza e Buchel per vincere in serie C bisogna anche e soprattutto correre tanto, magari più degli avversari di turno. Si va quindi verso una probabile staffetta in cabina di regia tra Radrezza e Buchel, così come in attacco tra Karlsson e Antenucci che sono destinati a giocare in tandem soltanto in condizioni di emergenza. Una parola che in casa Spal purtroppo va sempre di moda.