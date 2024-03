Spal, finalmente è festa. Steso il Rimini con tre reti

Missione compiuta. La Spal stende il Rimini con un secco 3-1 ed esce dalle sabbie mobili della zona playout, stavolta si spera in maniera definitiva. La vittoria dei biancazzurri sui romagnoli è nettissima, se si considera che oltre alle tre reti messe a segno la squadra di Di Carlo colpisce due traverse e comanda per lunghi tratti l’incontro. E i numeri danno ragione al tecnico di Cassino, che da quando è tornato al timone ha conquistato 14 punti in sette giornate. Mister Di Carlo lascia a riposo l’acciaccato Peda, costretto poi ad entrare in campo poco dopo la mezz’ora in seguito all’infortunio di Ghiringhelli. A centrocampo invece Dalmonte viene dirottato sulla fascia destra per fare spazio a Maistro sulla corsia opposta. Rimini più manovriero nella prima fase del match, ma l’unico brivido dalle parti di Galeotti è una conclusione di Lamesta dalla lunghissima distanza che finisce alta di poco. Un minuto dopo la Spal risponde con un siluro di Carraro che centra la traversa.

La Spal prende coraggio: Maistro lavora una buona palla per Dalmonte, il cui destro a giro diretto all’incrocio dei pali viene deviato in corner da Colombi con un grandissimo intervento. Il Rimini ci prova con un colpo di testa di Garetto che termina sul fondo, ma sono i biancazzurri a sbloccare il risultato.

Sugli sviluppi di una punizione calciata da Maistro, la palla carambola sui piedi di Gigli che devia fortuitamente in fondo al sacco. L’approccio della squadra di Di Carlo alla ripresa è buono, tanto che dopo una manciata di minuti dal rientro in campo i padroni di casa vanno ad un passo dal raddoppio.

Il colpo di testa di Peda scavalca il portiere ma colpisce la traversa, poi la palla arriva sui piedi di Dalmonte, che carica il destro ma il suo tiro a colpo sicuro viene respinto sulla linea da Gigli. Maistro sciupa una chance in contropiede, ma subito dopo il numero 37 si riscatta con una grande azione personale che culmina con lo scarico per Antenucci, che non perdona calciando imparabilmente sotto la traversa.

Vittoria in cassaforte? Neanche per sogno, perché il Rimini accorcia immediatamente le distanze con un colpo di testa di Gigli che sorprende Galeotti. La Spal sbanda, e i romagnoli vanno ad un passo dal pareggio. Passata la paura, i biancazzurri tornano sul pezzo e chiudono i conti nel finale con un gioiello di Tripaldelli, che si mette in proprio e batte Colombi con un diagonale chirurgico.

Finisce con la Spal acclamata dalla curva Ovest, finalmente orgogliosa della propria squadra.

Stefano Manfredini