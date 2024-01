Spal, i botti prima del mercato. A Pesaro per risalire la classifica

In attesa dei primi botti di mercato – attesi per la prossima settimana – il campionato della Spal riparte a Pesaro, dove sul campo della Vis ballano punti pesanti per uscire dalle sabbie mobili. Le squadre di Banchieri e Colucci hanno 19 punti dopo un girone di andata complicato: prevedibile per i padroni di casa, molto meno per i biancazzurri che però sono reduci da cinque risultati utili di fila (una vittoria e quattro pareggi) e hanno tanta voglia di fare il qualità. La Spal ha ancora l’infermeria piena, ma anche la Vis ha diverse defezioni e bisogna approfittarne. La partenza di bomber Sylla – trasferitosi al Perugia – è particolarmente pesante, e Nicastro arriverà soltanto tra qualche giorno, così come Obi. Anche la Vis Pesaro però è reduce da una striscia di risultati positivi analoga a quella della Spal, con la differenza che dopo la vittoria ottenuta a fine novembre sul campo della Lucchese sono arrivati quattro pareggi (contro Rimini, Perugia, Sestri Levante e Juventus Next Gen).

Tornando alla squadra di Colucci, in difesa non si prevedono novità significative, del resto il reparto composto da Fiordaliso, Peda, Bassoli e Tripaldelli prima della sosta ha fornito buone indicazioni. A centrocampo manca Carraro, che in cabina di regia sarà sostituito da Bertini. Una delle due mezz’ali sarà Contiliano, mentre sull’altro lato agirà uno tra Collodel e Maistro. La posizione di quest’ultimo è la principale incognita di mister Colucci, che potrebbe anche decidere di avanzarlo sul lato sinistro del tridente.

Dipende anche dagli interpreti che il tecnico pugliese ha intenzione di schierare in attacco, dove Rabbi sembra favorito su capitan Antenucci – decisivo nel match di andata – per fungere da punto di riferimento. Le altre due maglie potrebbero finire sulla spalle di Edera (sarebbe il debutto in biancazzurro per la punta esterna) e Rao, oppure Maistro. Dopo essersi sbloccata mentalmente grazie al successo maturato con l’Olbia, alla Spal si chiede di giocare con più coraggio e puntare con maggiore decisione alla porta avversaria. A gonfiare la rete prima della sosta sono stati due difensori, e più in generale nessun giocatore ha segnato più di due gol nel girone di andata. Subito prima del giro di boa qualche miglioramento va riconosciuto ai biancazzurri, ma serve di più. A Pesaro comincia un altro campionato, e stavolta la Spal deve essere protagonista.

Stefano Manfredini