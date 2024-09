Spal, il mercato continua per gli svincolati

La batosta di Perugia – abbinata a quello che è accaduto nell’ultimo travagliato giorno di mercato – rischia di lasciare inevitabilmente un bel po’ di scorie. L’entusiasmo generato dal pareggio ottenuto in rimonta con l’Ascoli attraverso una prestazione gagliarda sembra un lontano ricordo, eppure è trascorsa soltanto una settimana dal debutto col Picchio alla debacle del Curi. Tutto questo in un contesto che vede la Spal mestamente in fondo alla classifica a quota -2. Il calendario non era favorevole, ma era lecito attendersi qualcosa di meglio. Il mercato ha chiuso i battenti venerdì a mezzanotte, ma in realtà la Spal dovrà necessariamente attingere dalla lista degli svincolati per completare una rosa che al momento presenta parecchie lacune. Per non dire voragini, soprattutto da centrocampo in su.

Il nome più caldo in assoluto è quello di Omar El Kaddouri, il cui tesseramento a questo punto appare più che probabile. Il marocchino si allena con Antenucci e compagni già da diverse settimane, conosce la squadra e soprattutto mister Dossena, col quale ha condiviso un’esperienza a Napoli. El Kaddouri non gioca in Italia dalla stagione 2016-17, quando ha indossato le maglie di Napoli prima ed Empoli poi, mentre i successivi sei campionati li ha disputati in Grecia nel Paok. Nell’ultima stagione invece ha giocato in Romania nel Cluj, collezionando nove presenze e un gol. È un giocatori potenzialmente di categoria superiore, che nel 4-3-3 può agire soprattutto in linea mediana. A 34 anni e dopo un periodo di inattività, andranno verificate con attenzione le sue condizioni fisiche. Come del resto quelle di tutti gli svincolati in odore di tesseramento.

A partire da Soufiane Bidaoui, rimasto senza contratto dopo una stagione trascorsa a guardare nel Frosinone. Nell’ultimo giorno di mercato il suo agente ha ammesso l’esistenza di una trattativa con la Spal per l’attaccante esterno classe 1990: tornasse quello dei tempi di Ascoli sarebbe un grande acquisto, ma anche in questo caso le perplessità non mancano. Infine, tra le prime punte rimaste senza contratto ci sono Giuseppe De Luca (classe 1991 ex Catania) ed Enrico Baldini (classe 1996 ex Cittadella). Domani pomeriggio alle 16,30 al centro sportivo Fabbri, quando la squadra di Dossena riprenderà gli allenamenti, l’unico volto nuovo però sarà quello di Daniele Mignanelli. Anche se fuori tempo massimo, il mercato continua.

Stefano Manfredini