Spal, il New York Times: "Joe vuole un club inglese"

Joe Tacopina (nella foto) è atteso nella nostra città domani, quando assisterà alla gara di campionato contro il Carpi e forse a quelle successive contro Milan Futuro e Virtus Entella. La vera notizia però è un’altra, perché la prestigiosa testata statunitense The New York Times, attraverso il suo inserto sportivo The Athletic, afferma che il presidente della Spal starebbe trattando l’acquisizione del Tranmere Rovers, club inglese con sede a Birkenhead, una città di circa 90mila abitanti sulla sponda Ovest del fiume Mersey, opposta a Liverpool. Una piccola società che milita nella quarta serie inglese, alla quale Tacopina si sarebbe interessato già da alcuni mesi, tanto da essere avvistato sugli spalti dello stadio del Tranmere Rovers già alla fine della scorsa stagione.

Stando a quanto riporta The Athletic, il deferimento subito dal presidente della Spal con annessa penalizzazione in classifica è uno dei motivi che sta rimandando la fumata bianca. Ma c’è di più, perché la testata a stelle e strisce aggiunge che Tacopina avrebbe costituito una società chiamata Tac 1884 UK Limited e che una società di investimenti americana denominata Blue Bird Mutual ha pubblicato un post su Instagram in cui affermava di essere entrata con una quota di minoranza nella Spal e nel Tranmere, anche se il post in seguito è stato cancellato. Florida Altivest Capital, un fondo statunitense, invece risulterebbe alla ricerca di partner che si unisca a lei in un "emozionante viaggio nel cuore degli sport europei guidato da Joe Tacopina, una figura rinomata del calcio europeo e uno dei migliori avvocati penalisti del mondo".

E non passa inosservato che Altivest ha affermato di essersi assicurata una quota del 50% della Spal e del 47,5% del Tranmere per un totale di 31 milioni di dollari. Indiscrezioni che naturalmente dovranno essere confermate o smentite dal diretto interessato, possibilmente già domani sera dopo la gara col Carpi. A proposito di gare casalinghe, sono passati cinque mesi dal giorno del 2-0 sul Pineto con reti di Zilli e Valentini, un successo che decretò la salvezza della squadra di Di Carlo con una giornata di anticipo. Da quel giorno di partite ufficiali allo stadio Mazza ne sono state giocate soltanto due (contro Ascoli e Lucchese), ma l’astinenza di vittorie casalinga comincia ad essere troppo lunga per i tifosi della Spal, che non vedono l’ora di tornare a festeggiare i tre punti nella nostra città. Nonostante tutto, il pubblico spallino ha continuato a rispondere presente e lo farà anche domani sera. Aspettando una vittoria contro il Carpi e chiarimenti dal presidente Tacopina.