Spal, in Romagna formazione da decifrare. Bassoli titolare, dubbio sul centravanti

Tra acciaccati, infortunati e squalificati, a Rimini mister Dossena non potrà certo schierare la miglior formazione possibile. Se non altro, dal centro sportivo Fabbri è giunta una – forse l’unica – buona notizia per il tecnico biancazzurro che ha recuperato Calapai. Il difensore proveniente dalla Casertana è arrivato a Ferrara per diventare il punto di riferimento nel ruolo di terzino destro, peccato che tra il turno di squalifica che ha dovuto scontare appena tesserato e l’infortunio rimediato a Sestri Levante finora abbia giocato una partita e mezza. Calapai è tornato in gruppo, ma la sua presenza in campo allo stadio Neri è un grande punto interrogativo. Per non rischiare una ricaduta (il problema era di natura muscolare) è possibile infatti che venga confermato Bruscagin, ma un decisione definitiva verrà presa subito prima del fischio d’inizio. Chi sicuramente non sarà della partita in terra di Romagna è Sottini che nel finale della gara con la Virtus Entella è stato espulso direttamente a causa di un brutto fallo.

L’ex difensore del Cittadella – titolare pressoché inamovibile dalla seconda alla settima giornata, con l’eccezione della partita col Milan Futuro – quindi resterà ai box per una giornata, con Bassoli favoritissimo per agire al centro della retroguardia con Arena. Ci sarebbe anche Bachini, che a causa della fascite plantare finora ha giocato soltanto una volta contro il Perugia. Tutti gli indizi quindi portano a Bassoli, che l’ultima volta che è stato impiegato – a Solbiate Arno – ha risposto presente, a prescindere dal fatto che la squadra di Dossena sia uscita sconfitta.

Senza l’infortunato El Kaddouri, a centrocampo si va verso la conferma di Zammarini e Awua, con Radrezza favorito su Buchel al centro. L’altro grande dilemma in vista dell’incontro col Rimini è al centro dell’attacco. Teoricamente all’inizio della stagione il titolare doveva essere Karlsson. L’infortunio dell’islandese ha concesso ad Antenucci l’opportunità di dimostrare di poter fare ancora la differenza, tanto che il capitano ha continuato a giocare dal primo minuto fino a domenica scorsa nonostante il rientro dell’ex centravanti del Venezia. Dalla seconda giornata in poi, Karlsson ha giocato titolare soltanto col Milan Futuro, peraltro per una questione di turnover in una settimana fitta di impegni. In campionato non ha ancora segnato, ma la Spal ha bisogno di lui. Karlsson dall’inizio e Antenucci nel corso della ripresa per spostare gli equilibri senza doversi sottoporre a un lavoro massacrante per tutta la partita: mister Dossena sta valutando questa possibilità, ma il ballottaggio verrà sciolto soltanto in extremis.

Stefano Manfredini