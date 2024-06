Spal, la fumata è bianca. Completata l’iscrizione

La prima pietra della prossima stagione è stata posata nel tardo pomeriggio di ieri, quando la Spal si è iscritta al campionato di serie C. Poco prima delle 19,30 sul sito ufficiale della società è stato pubblicato un comunicato tanto stringato quanto significativo: "La Spal comunica di aver provveduto a depositare, nel rispetto delle scadenze previste, la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di serie C 2024-25, completa di tutti gli adempimenti normativi, finanziari e fideiussori richiesti dal sistema delle licenze nazionali". Iscriversi alla Lega Pro potrebbe sembrare la cosa più normale del mondo, ma dopo il deferimento che porterà alla penalizzazione in classifica, molti tifosi guardavano a questa scadenza con una certa apprensione.

Soprattutto perché – come tantissimi club – la Spal ha aspettato l’ultimo giorno utile per completare la procedura. Peraltro, nel corso della giornata la società di via Copparo aveva diffuso una nota che aveva alimentato i cattivi pensieri dei supporters più pessimisti: "La Spal informa che nel pomeriggio di lunedì 3 giugno la pagina Facebook ufficiale del club è stata oggetto di un attacco hacker. La società si è immediatamente attivata con le autorità preposte ed i tecnici di Meta, con i quali è costantemente in contatto, al fine di poter ripristinare al più presto il corretto funzionamento della pagina. La Spal invita tutti i tifosi e gli appassionati a prestare attenzione al contenuto di eventuali comunicazioni ricevute sulla piattaforma Facebook da parte del club fino a quando la situazione non verrà risolta". Per fortuna alla fine tutto è andato come auspicato, con la Spal che si è iscritta regolarmente al campionato e adesso – come tutti gli altri club – attende il via libera definitivo dalla Covisoc, chiamata a controllare le varie documentazioni.

A questo punto, ci aspetta in tempi brevi (probabilmente però non già oggi) la stretta decisiva per il direttore sportivo. L’intesa con Alex Casella della Pro Vercelli sembra quasi una formalità, ma restano ancora alcuni dettagli da limare e fino al momento della firma non sono escluse sorprese.

Stefano Manfredini