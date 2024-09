Spal, la prima col mercato chiuso. Il tuo campionato comincia oggi

Dopo due giornate di campionato pesantemente condizionate dal mercato ancora aperto, la Spal si ritrova ancora sotto zero. A quota -2, con un bilancio di un pareggio e una sconfitta che fotografa in maniera eloquente le difficoltà palesate nelle prime uscite dalla squadra di Dossena. In fase di campagna acquisti non tutto è filato liscio, ma la società biancazzurra ha parzialmente rimediato pescando tre svincolati che – seppur non ancora a pieno regime – sono già a disposizione per la gara con la Lucchese. In un certo senso, comincia oggi il campionato di Antenucci e compagni che devono assolutamente conquistare i tre punti per mettere la testa fuori dal tunnel e iniziare finalmente a correre. Alla prestazione convincente sfoderata con l’Ascoli ha fatto da contraltare quella deludente di Perugia, dove la Spal è uscita con tre reti sul groppone che potevano essere anche di più senza gli interventi provvidenziali di Melgrati.

Rispetto allo stadio Curi però, mister Dossena può schierare una formazione decisamente più competitiva, coi debutti dal primo minuto dei nuovi terzini Calapai e Mignanelli. Al centro della difesa è in dubbio Bachini: se non recupera, spazio a uno tra Bassoli e Sottini al fianco di Arena. In linea mediana invece dovrebbe toccare a Nador prendere il posto dell’acciaccato Awua, con El Kaddouri pronto a dare il proprio contributo nella ripresa. I problemi principali si affollano ancora in attacco, dove senza l’infortunato Karlsson toccherà ancora a capitan Antenucci agire in posizione centrale con D’Orazio adattato a destra e Rao a sinistra.

Anche la Lucchese non ha iniziato il campionato in maniera esaltante: un punto in due partite, frutto del pareggio senza reti ottenuto sul campo del Pineto e della sconfitta di misura rimediata nell’ultimo turno in casa contro il Gubbio. La squadra di Gorgone ha subito un solo gol in due gare, senza però riuscire a realizzarne nemmeno uno. Come tante squadre di serie C, la Lucchese è stata a lungo un cantiere aperto, con l’organico completato in extremis e non in linea con le richieste dell’allenatore.

I rossoneri partono con l’obiettivo minimo di salvarsi senza patemi, ma sono in molti a pensare che la lotta per non retrocedere rischi di coinvolgerli in pieno. Un ostacolo quindi non insormontabile per la Spal, che per cominciare la propria rimonta non può davvero prescindere da una vittoria sulla Lucchese. Stefano Manfredini