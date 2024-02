Spal, la risalita passa anche dagli infortuni. Bassoli operato, due settimane per Siligardi

Vincere aiuta a vincere, e dopo aver messo ko Recanatese e Pescara mister Di Carlo mette nel mirino il fanalino Fermana, chiedendo alla sua squadra di centrare la terza vittoria in una settimana che finora ha regalato grandi soddisfazioni. Il tecnico sa bene quanto sia importante poter contare sul maggior numero possibile di atleti, e a questo proposito osserva con attenzione il percorso di recupero dei lungodegenti, che presto potrebbero diventare risorse preziose per il suo scacchiere. Il primo a tornare a disposizione sarà Saiani, che potrebbe essere inserito nella lista dei convocati già domenica in occasione della trasferta con la Fermana. Nei giorni scorsi invece Bassoli e Bertini sono stati sottoposti agli interventi chirurgici previsti in seguito agli infortuni rimediati nelle scorse settimane: lesione del menisco per il difensore, frattura del malleolo mediale per il centrocampista. Le operazioni sono riuscite perfettamente, ed entrambi hanno già iniziato la riabilitazione. I tempi di recupero dei due giocatori però sono molto differenti, perché se per Bassoli c’è la concreta speranza di un rientro in campo tra circa un mese, per Bertini purtroppo la stagione rischia di essere compromessa.

Serviranno invece circa due settimane per rivedere Siligardi nella lista dei convocati. L’attaccante esterno si era fatto male quattro mesi fa nel corso del match casalingo con la Fermana riportando la frattura composta del perone della gamba sinistra. Ad un certo punto si pensava che sarebbe tornato a disposizione a gennaio, ma i tempi si sono allungati. A quanto pare però sta aumentando i carichi di lavoro con l’obiettivo di tornare presto a lavorare in gruppo a pieno regime e disputare un grande finale di stagione. Nel 4-4-2 di mister Di Carlo, si giocherà con Edera la maglia da titolare sulla fascia destra. Sono passati quasi quattro mesi dal giorno del grave infortunio di Arena, che nei primi minuti della gara di Arezzo ha rimediato la frattura distale del perone sinistro. In questo caso è difficile prevedere quando riuscirà a tornare in campo, ma stando a quanto filtra dalle parti di via Copparo il suo recupero procede bene e senza intoppi. E poi c’è Sits, rimasto a Ferrara con la speranza di rientrare in campo prima della fine del campionato. Sono trascorsi cinque mesi e mezzo dall’infortunio al ginocchio (lesione del legamento crociato anteriore) riportato nella prima giornata di campionato con la Vis Pesaro. Servirà un altro mese abbondante, forse un mese e mezzo, però sono in molti a scommettere che per le ultime quattro giornate di campionato Sits sarà a disposizione di Di Carlo.

Stefano Manfredini