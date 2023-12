Spal, l’incubo è passato. Colucci: "Ora più continuità. Ma i miglioramenti c’erano»

Finisce l’incubo della mancata vittoria da otto turni di campionato per la Spal ed anche mister Colucci commenta più sereno nel dopo gara la partita contro l’Olbia. "Sono soddisfatto – spiega –, quando devi vincere a tutti i costi non è mai facile. I ragazzi sono stati bravi, sia che è partito dall’inizio sia chi è subentrato ed anche quelli che sono rimasti in panchina. Questo è un gruppo sano che ha valori, che mette sempre tutto quello che ha. Sono particolarmente felice per i ragazzi, è una vittoria tutta loro, che poi hanno condiviso con i tifosi e con la società. Tutti vogliamo fare qualcosa di importante".

Un piede fuori dai play-out, può costituire questa gara una svolta?

"Sì, anche se la svolta è iniziata secondo me già da un po’. Con i risultati acquisti fiducia, consapevolezza. Con la vittoria poi lavori meglio, tante situazioni negative vanno via dalla testa. I ragazzi sono stati bravi anche quando abbiamo cambiato il sistema di gioco, quando si dice interpretare il modulo… ".

Cosa c’è stato in più in questa gara rispetto alle altre?

"Anche nelle altre avevamo fatte cose importanti perché comunque dare continuità di risultati lo è. E’ una squadra che ha trovato solidità, e quando parlo di solidità non è soltanto in difesa, ma anche a centrocampo e in attacco. Rabbi, Maistro, Rao oggi sono stati i primi a pressare, per fare in modo di tenere la difesa un po’ più alta".

La maledizione dei mancati tre punti si è finalmente dileguata?

"Sì, ma dobbiamo anche dimenticarla in fretta. Ci deve aiutare nelle nostre convinzioni, per tanti giovani magari non è facile vivere certe situazioni al primo anno di esperienza. Per questo il risultato positivo aiuta tutto l’ambiente e non solo i ragazzi".

Buono il rientro di Contiliano. "Contiliano è il figlio che tutti vorrebbero avere. E’ una ragazzo che è come una spugna, non lesina mai una goccia di sudore. Ha fatto bene, poi ha detto che voleva il cambio perché era sulle gambe, ma non era mica vero, era perché voleva far entrare qualche altro compagno….". Beatrice Bergamini