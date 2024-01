Spal, mirino su Buchel come un anno fa. Ma l’austriaco non è l’unico nome seguito

Ad un anno di distanza da quel trasferimento sfumato sulla linea del traguardo, la Spal torna sulle tracce di Marcel Buchel. Va detto che il centrocampista di origine austriaca non sarebbe il primo obiettivo per la linea mediana del club biancazzurro, che mantiene il massimo riserbo sulla pista più calda in assoluto. Ciò non toglie che Buchel sia comunque un profilo che interessa alla Spal per una serie di motivi. Innanzitutto, la trattativa si può effettuare direttamente col giocatore e il suo agente, trattandosi di atleta svincolato. Inoltre, stiamo parlando di un centrocampista di grande esperienza ma che a 32 anni ha ancora l’ambizione di disputare qualche stagione a buon livello.

Buchel ha giocato 66 gare di serie A e addirittura 174 di cadetteria, una categoria che lo ha visto protagonista anche all’inizio di questa stagione con la maglia dell’Ascoli, prima della separazione.

A fine settembre infatti Buchel ha risolto consensualmente il proprio contratto, e da quel momento è in attesa di una opportunità. È presto per dire se sarà la Spal a concedergliela, perché come detto ci sono in ballo anche altre trattative. Di sicuro è curioso che il nome di Buchel torni d’attualità dopo l’operazione interrotta bruscamente l’anno scorso, quando la dirigenza biancazzurra aveva raggiunto l’accordo con l’Ascoli e il giocatore, senza però trovare una sponda in mister De Rossi che per la linea mediana aveva altre idee.

Buchel – che era finito ormai ai margini della squadra – poi tornò un punto di riferimento del Picchio giocando titolare fino al termine della stagione. Anche per l’attacco si parla con insistenza di un giocatore che in realtà non è in cima ai desideri della società di via Copparo. Stiamo parlando di Fabio Abiuso, centravanti classe 2003 cresciuto nell’Inter che dopo un’ottima stagione in serie C nella Pergolettese (sette reti in campionato) sta trovando poco spazio in cadetteria nel Modena. In uscita invece sembra che il Messina abbia preso il sopravvento sulla concorrenza nella corsa a Marco Rosafio, che quindi si trasferirebbe immediatamente in Sicilia continuando a giocare in serie C. A quanto pare sta osservando con attenzione la lista degli svincolati anche la Vis Pesaro, prossima avversaria della Spal. La società biancorossa infatti starebbe pensando a Joel Obi, centrocampista classe 1991 con una lunghissima esperienza in serie A e B, con numerose presenze nella Nazionale della Nigeria e nelle coppe europee. Obi però è fermo da tantissimo tempo a causa degli infortuni, quindi puntare su di lui sarebbe una scommessa.

Stefano Manfredini