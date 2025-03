Spal, solo un pareggio contro il Legnago Salus: finisce 1-1

Ferrara, 30 marzo 2025 – La Spal non va oltre il pareggio contro il fanalino Legnago Salus e di fatto dice addio alle ultime possibilità di salvarsi senza passare per i playout. Allo stadio Mazza finisce 1-1, con la squadra di Bagatti che passa in vantaggio al 36' del primo tempo con un colpo di testa di Franzolini gettando nel panico i biancazzurri.

Nella ripresa la Spal reagisce e trova il gol col nuovo entrato Molina che di testa rimette il match in equilibrio. Ci si aspetta il forcing di Antenucci e compagni, ma non succede più nulla e la Spal si deve accontentare di un punticino che serve solo a mantenere a distanza di sicurezza il Legnago Salus che resta in fondo alla classifica a -4 dai biancazzurri, attualmente quartultimi a -4 dalla Lucchese che ha travolto la Ternana, +2 sul Milan Futuro e +3 sul Sestri Levante. E a quattro giornate dalla fine della regular season l'unica certezza è che ci sarà da soffrire.