Spal Primavera: ottavo pareggio consecutivo contro Feralpi Salò

Il digiuno della Spal Primavera continua. Arrivano a otto le gare di fila senza vittorie della squadra di Pedriali, che non va oltre il pareggio casalingo (1-1 il punteggio) contro il fanalino Feralpi Salò. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ai biancazzurri, che hanno giocato in superiorità numerica per un tempo e mezzo.

La prima vera svolta arriva nel primo tempo: la Spal riparte in contropiede con Pegoraro che viene steso al limite dell’area da un intervento falloso di Vitali, ultimo uomo. L’arbitro non ha dubbi: cartellino rosso diretto e squadra ospite in inferiorità numerica. Sulla punizione seguente, la Spal va vicinissima al vantaggio colpendo la traversa con Cecchinato.

Il vantaggio biancazzurro arriva in avvio di secondo tempo: Tarolli sfonda sulla fascia, entra in area e serve Camara, bravo a bruciare il diretto marcatore e a insaccare con un rasoterra preciso. Nonostante l’uomo in meno e la netta supremazia territoriale dei biancazzurri, gli ospiti trovano il guizzo giusto con Kashari, fermato irregolarmente in area di rigore da Rizzotto. L’arbitro assegna il penalty e lo stesso numero 7 trasforma con freddezza, riportando il punteggio in parità.

Nel finale la Spal sfiora il colpo del ko: un calcio d’angolo genera una tripla occasione con Tarolli, Samaritani e Cecchinato che non riescono a trovare il pertugio giusto per battere a rete. Un punto per parte che lascia tanto rammarico in casa Spal.