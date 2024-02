Spal, quanti rischi a Fermo. Dalmonte segna il pareggio

FERMO

La Spal non va oltre il pareggio sul campo della Fermana, restando almeno fino alla prossima giornata in zona playout. Per i biancazzurri è il terzo risultato utile di fila, ma dopo le due vittorie ottenute contro Recanatese e Pescara ci si aspettava di poter calare il tris contro l’ultima della classe, che invece strappa con merito un punto. Sono tre i cambi che mister Di Carlo apporta rispetto alla formazione schierata col Pescara: Peda al posto di Fiordaliso al centro della difesa, dentro Maistro e fuori Edera a centrocampo, mentre Zilli è il prescelto per agire in tandem con Antenucci davanti.

L’avvio della Spal è molto promettente, un monologo biancazzurro che nei primi 20 minuti produce tre palle-gol costruite dagli esterni di centrocampo, che però non vengono concretizzate. La prima chance è per Maistro, che riceve palla dopo un’azione nata da una palla recuperata da Carraro, ma il suo destro a giro finisce fuori di poco. La pressione della Spal è costante, con Maistro che pesca sul secondo palo Dalmonte che di testa non inquadra la porta da ottima posizione. Il centrocampista di Porto Tolle è ancora pericoloso nei pressi del limite dell’area, ma la sua conclusione potente termina sopra la traversa. Nella fase centrale del primo tempo la Fermana inizia a farsi vedere dalle parti di Galeotti, sfondando con regolarità sulla fascia presidiata da Bruscagin.

Sugli sviluppi di un corner poi i padroni di casa passano in vantaggio: il destro a giro di Petrungaro viene respinto di testa da Valentini a pochi passi dalla porta, ma la palla colpisce Carraro e carambola in maniera beffarda in fondo alla rete. È il momento migliore della squadra di Protti, che subito prima dell’intervallo va ad un passo dal raddoppio: Petrungaro semina il panico in area di rigore, dove interviene anche Giovinco ma dopo un doppio rimpallo la palla rotola fuori per una questione di centimetri. Nella ripresa mister Di Carlo mischia le carte inserendo Edera e Petrovic, e la Spal subito dopo trova il gol del pareggio: Buchel verticalizza per Antenucci che gioca di sponda per Dalmonte che controlla e calcia in porta trafiggendo Furlanetto, che riesce solo a toccare la palla che finisce nel sacco. Nel finale è soprattutto la Fermana a sfiorare la rete della vittoria. Un’occasione colossale capita sulla testa di Condello che incorna a colpo sicuro trovando l’opposizione di Ghiringhelli, che sulla linea salva un gol già fatto. La Spal ci prova con una bella azione personale di Rao, però sono ancora i padroni di casa a mettere i brividi ai biancazzurri a tempo scaduto con un’acrobazia di Petrelli che esalta i riflessi di Galeotti che blocca in due tempi. Non è ancora il momento di cambiare obiettivo, perché a 11 giornate dalla fine la Spal resta in piena bagarre.

Stefano Manfredini