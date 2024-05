Spal, quattro anni di montagne russe. Nuovo cambio nella direzione tecnica

Ormai non ci sono più dubbi: Filippo Fusco non continuerà il proprio percorso nella Spal, che quindi si prepara a cambiare responsabile dell’area tecnica per l’ennesima volta. Nel giro di quattro anni, dopo l’addio di Davide Vagnati, l’incarico è stato infatti ricoperto da quattro figure diverse che non sono però riuscite mai ad ottenere un mandato pluriennale dalla proprietà. Ma facciamo un passo indietro, tornando al 30 aprile 2020 quando in piena pandemia la Spal annunciò la risoluzione del contratto di Vagnati, che qualche settimana dopo avrebbe firmato per il Torino. Vagnati arrivò nell’estate 2013 dalla Giacomense, iniziando assieme alla famiglia Colombarini e al presidente Mattioli un percorso lungo e vincente. In quegli anni – anche se Vagnati era già stato sul punto di lasciare Ferrara nella stagione 2016-17 – la conferma del responsabile dell’area tecnica sembrava la cosa più normale del mondo. Invece, negli ultimi quattro anni chi ha ricoperto quel ruolo non ha trovato pace.

Dopo la partenza di Vagnati, nella primavera 2020 la scelta cadde su Giorgio Zamuner che traghettò la Spal in serie B e condusse il mercato successivo assieme al suo collaboratore Ivonne De Franceschi. La coppia rimase anche nella stagione 2021-22, ma nel frattempo la società era passata nelle mani di Joe Tacopina che decise si affidare l’area tecnica a Massimo Tarantino.

Nuova rivoluzione all’alba del campionato di serie B 2022-23, col presidente che ha puntato su Fabio Lupo, coadiuvato da uno staff di collaboratori composto dai vari Armando Ortoli, Mario Donatelli e Alessandro Pizzoli. Lupo però non ha fatto nemmeno in tempo a terminare la stagione, perché la società di via Copparo lo ha sollevato dall’incarico all’inizio di marzo, poco dopo l’avvicendamento sulla panchina tra i tecnici De Rossi e Oddo. Retrocessione in serie C e ulteriore cambio di rotta, con Filippo Fusco direttore dell’area tecnica ed Emanuele Righi direttore sportivo. Righi è rimasto a Ferrara una manciata di mesi, perché a novembre ha risolto consensualmente il contratto col club biancazzurro per accasarsi alla Nocerina.

Da Zamuner a Fusco passando per Tarantino e Lupo: è stato un quadriennio estremamente complicato per i direttori sportivi della Spal. A chi passerà la patata bollente?

Stefano Manfredini