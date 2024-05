Spal, salgono le azioni di Magalini. Ma il ds del Catanzaro piace a molti

Salgono le quotazioni di Giuseppe Magalini, mentre risultano in leggera flessione quelle di Giorgio Zamuner. La questione direttore dell’area tecnica in questo momento è al centro dell’attenzione in casa Spal, con Filippo Fusco che presto lascerà il posto al suo successore.

È il direttore generale Corrado Di Taranto a condurre le operazioni, naturalmente restando in stretto contatto col presidente Joe Tacopina.

La situazione è in stand-by per un motivo che si può facilmente intuire: la pista principale battuta dalla società biancazzurra ora non può decollare.

Tradotto: il profilo preferito dalla società di via Copparo al momento non è disponibile perché il club con cui è sotto contratto è impegnato nei playoff.

Nella fattispecie quelli di serie B, con ottime possibilità di passare almeno il primo turno in programma domani sera. Stiamo ovviamente parlando di Magalini e del Catanzaro, che ospiterà il Brescia nel primo round dei playoff di cadetteria.

Se i calabresi uscissero subito di scena, le probabilità di agganciare il direttore sportivo aumenterebbero in maniera sensibile. In caso contrario bisognerebbe aspettare ulteriormente, col rischio di restare alla finestra ancora un paio di settimane. Oppure bisognerebbe cambiare obiettivo, spostando il mirino su un altro profilo.

Per esempio Zamuner, che rimane sul taccuino di Di Taranto e tornerebbe più che volentieri a lavorare nella sua Spal.

Va detto comunque che anche in caso di eliminazione immediata del Catanzaro, la trattativa per portare Magalini in biancazzurro sarebbe complicata.

Stiamo infatti parlando di un professionista affermato, reduce da due stagioni straordinarie al timone del club calabrese e con diversi successi ottenuti nel corso della sua lunga carriera.

Non è scontato che se ne vada dal Catanzaro, e se lasciasse la Calabria ci sarebbero comunque almeno un paio di società di serie B (e non solo) pronte a accoglierlo.

La Spal però vuole provarci, con la convinzione di avere a disposizione qualche carta interessante da poter giocare. Per esempio la possibilità di lavorare in una piazza storica e ambiziosa avvicinandosi a casa, ma soprattutto la presenza di un allenatore come Mimmo Di Carlo, che con Magalini ha già vinto prima a Mantova e poi a Vicenza.

Sono quindi giorni di attesa, col primo turno dei playoff di cadetteria che potrebbe sbloccare la situazione.

Di sicuro Magalini non parlerà con la proprietà del Catanzaro prima della fine degli spareggi-promozione, quindi se la Spal ha deciso di puntare forte su di lui non resta che aspettare.

Stefano Manfredini