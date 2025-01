Spal, sarà Bachini l’acquisto di gennaio?. Fermo da fine agosto, è tornato in gruppo

E se il colpaccio del mercato di gennaio fosse il recupero di Matteo Bachini? Il difensore centrale arrivato la scorsa estate dalla Juve Stabia finora ha collezionato una presenza in Coppa Italia e una in campionato, rispettivamente il 10 e il 30 agosto contro Atalanta Under 23 e Perugia. Da settembre quindi non è più sceso in campo, ma si può tranquillamente affermare che mister Dossena non lo ha mai avuto a disposizione. La causa? Una fascite plantare che ha richiesto mesi di riposo assoluto, un nemico subdolo che lo ha costretto a osservare tempi di recupero simili a quelli di una lesione al legamento crociato del ginocchio.

La Spal le ha provate tutte per alleviare il dolore di Bachini, ma alla fine sia lo staff medico che il giocatore si sono dovuti arrendere, posticipando al 2025 il ritorno all’attività agonistica. Il difensore classe 1995 – legato al club biancazzurro anche per la prossima stagione – è reduce da un campionato da urlo con la Juve Stabia, della quale è stato tra i principali artefici della promozione in serie B. Se Demba Thiam era stato il portiere meno battuto del girone C di Lega Pro parte del merito è sicuramente di Bachini, che nelle prime 35 giornate di campionato – in pratica fino alla certezza di arrivare in prima posizione – non aveva saltato nemmeno un minuto!

È chiaro quindi che il direttore sportivo Casella fosse sicuro di aver messo a segno un grande colpo con Bachini, peraltro arrivato a Ferrara in coppia con un altro punto fermo della difesa delle Vespe, il terzino sinistro Daniele Mignanelli. Invece la prima parte di stagione del 29enne di Pontedera si è trasformata in un calvario, in attesa di vedere la luce in fondo a un tunnel infinito. Finalmente però Bachini può sorridere, perché da questa settimana lavora parzialmente in gruppo, e indicativamente tra un paio di settimane potrebbe essere pronto per giocare. Magari mister Dossena lo porterà con sé anche prima, per fargli riassaporare l’atmosfera della partita, però dopo così tanti mesi ai box difficilmente lo rivedremo in campo – se non per un brevissimo spezzone – prima del match casalingo col Milan Futuro in programma l’1 febbraio. Allenatore e direttore sportivo scommettono su Bachini, che non vede l’ora di recuperare il tempo perduto in biancazzurro. Un po’ come Alessandro Fiordaliso, pure lui tornato ad allenarsi in parte coi compagni dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio rimediata nel precampionato. Bachini e Fiordaliso, due colpi in canna senza ricorrere al mercato.

Stefano Manfredini