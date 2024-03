Spal, scaccia via tutte le tensioni. Battere la Carrarese per sperare

Tensione e preoccupazione. Ma anche tanta voglia di vincere e raggiungere prima possibile una salvezza diventata l’unico obiettivo possibile della Spal, se mai ce ne fosse stato uno diverso. Sono questi i sentimenti che animano i tifosi biancazzurri nel giorno della sfida con la Carrarese, che si presenta al Mazza reduce da 11 risultati utili di fila che l’hanno proiettata al terzo posto. A +25 su Antenucci e compagni! Con numeri del genere, è inutile negare che gli apuani sulla carta partano coi favori del pronostico, contro una Spal che si presenta all’incontro con numerose defezioni tra infortunati (Bruscagin si è aggiunto alla lista, dopo Carraro e i lungodegenti), squalificati (Buchel e Tripaldelli) e atleti impegnati in Nazionale (Peda). Difesa e centrocampo sono quindi a minimi termini, con mister Di Carlo che davanti a Galeotti dovrebbe proporre una linea composta da Ghiringhelli, Peda, Fiordaliso e Saiani. A centrocampo la sensazione è che alla fine per una questione di equilibrio i mediani saranno Collodel e Contiliano, con Dalmonte sulla fascia destra e Maistro sulla sinistra. A prescindere dalla posizione, al centrocampista di Porto Tolle però potrebbero essere destinati compiti particolari nella fase di costruzione del gioco per fronteggiare le assenze di Carraro e Buchel.

L’attacco è l’unico reparto praticamente al completo, con capitan Antenucci che dovrebbe essere affiancato da Petrovic. Anche la Carrarese deve fare i conti con qualche assenza, ma nulla a che vedere con l’emergenza che regna in casa Spal. Mister Calabro – subentrato a Dal Canto lo scorso gennaio – deve rinunciare al difensore Illanes e soprattutto al centrocampista Schiavi, ma ha a disposizione una rosa in grado di sopperire a qualche defezione. Gli apuani dovrebbero scendere in campo con un 3-4-2-1 particolarmente offensivo, con Finotto e Panico alle spalle di Capello. C’è molta curiosità per vedere all’opera Finotto nello stadio che lo ha visto protagonista tanti anni con la maglia della Spal. A Ferrara lo ricordavamo soprattutto come una punta generosa e abile ad attaccare gli spazi, invece a Carrara si sta rivelando un vero e proprio bomber capace di andare già a segno cinque volte in una manciata di gare (è arrivato in giallazzurro negli ultimi giorni di gennaio). Ma la Carrarese ha tante frecce al proprio arco, che i biancazzurri devono riuscire a disinnescare con l’aiuto di una tifoseria chiamata a fare la differenza come accaduto nell’ultimo turno casalingo.