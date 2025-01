Spal scatenata, tre arrivi. Da Pesaro Molina e Nina

Stavolta il direttore sportivo Casella ha deciso di non aspettare l’ultimo giorno, evitando la trappola finale risultata fatale nell’operazione che a fine agosto avrebbe dovuto riportare alla Spal Massimo Zilli. Le firme ancora non ci sono, ma con ogni probabilità domani contro il Milan Futuro la squadra di Dossena avrà un attaccante in più. Tutti gli indizi portano a Juan Ignacio Molina, argentino di Rosario classe 1997, una prima punta forte fisicamente, in grado di fare reparto da solo. Non un goleador implacabile, ma un centravanti che può fare rifiatare Mirco Antenucci e rappresentare una valida alternativa a Ottar Karlsson, che a causa di una serie di infortuni non ha mai trovato continuità. Molina arriva in prestito dalla Vis Pesaro, dove ha collezionato 20 presenze in campionato (sei da titolare) e una in Coppa Italia, realizzando due gol.

Ma chi è Molina? Ha iniziato la carriera indossando le maglie di Rosario Central, Chacarita Juniors e Union de Santa Fe, per poi effettuare la prima esperienza europea in Spagna, all’Atletico Bembibre. Nell’estate del 2021 è arrivato nel nostro Paese, conquistando la promozione in serie D con la maglia dell’Ilvamaddalena 1903. La stagione successiva ha concesso il bis col Mori Santo Stefano: col club trentino ha iniziato anche il campionato 2023-24 mettendo a referto otto reti e un assist in 18 presenze in serie D, e poi è passato alla Vis Pesaro.

Nell’ambito della trattativa che ha portato Molina in biancazzurro, Casella ha perfezionato anche un’altra operazione in entrata. Oltre al centravanti argentino, arriva dalla Vis Pesaro a titolo temporaneo anche Christian Nina, centrocampista classe 2001 destinato a completare un reparto che a questo punto si presenta in formato extra large. Nina ha giocato le prime stagioni nel Monopoli, poi dal campionato 2022-23 è alla Vis Pesaro, dove però è stato utilizzato con continuità solo l’anno scorso (22 presenze e due gol). Questa stagione di fatto non è mai riuscito a entrare nelle rotazioni di Stellone, che lo ha mandato in campo appena due volte in campionato e una in Coppa Italia.

Le operazioni principali a questo punto sono state portate a termine, ma non è escluso che prima della deadline fissata per lunedì possa succedere ancora qualcosa. Sicuramente in uscita, dove a centrocampo Radrezza è un esubero di lusso. Ma anche in entrata: serve un secondo portiere, ma eventualmente, in caso di condizioni favorevoli, si proverà a rinforzare la squadra anche in altri ruoli.

Stefano Manfredini