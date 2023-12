Spal, serve coraggio per rialzarsi. A Pineto è un esame da superare

Non possono bastare tre pareggi di fila a cambiare il trend di una Spal che nelle ultime sette gare non ha vinto nemmeno una volta. L’ultimo successo risale ad oltre un mese e mezzo fa al Mazza col Sestri Levante, quindi è giunto il momento di interrompere l’astinenza stasera nella tana del Pineto. La matricola abruzzese è la rivelazione del campionato, con un bilancio di sei vittorie, otto pareggi e tre sconfitte che l’hanno proiettata al sesto posto. In piena zona playoff, una posizione impensabile alla vigilia del campionato ma che la squadra di Amaolo sta meritando grazie ad un percorso lineare e un’identità precisa. Il Pineto vende cara la pelle ovunque, ma è in casa che sta costruendo la propria classifica. Davanti al proprio pubblico, prima all’Adriatico di Pescara e poi nell’impianto di casa appena ristrutturato, i biancazzurri sono ancora imbattuti.

E vanno annotati diversi risultati di assoluto prestigio, dal successo nel derby con la squadra di Zeman ai pareggi imposti a due big come Cesena e Perugia. Il Pineto è una squadra organizzata, priva di stelle ma capace di mettere in difficoltà chiunque. Sono reduci da un pareggio anche gli abruzzesi, al 97’ sul campo della Juventus Next Gen, quando sulla partita scorrevano già i titoli di coda. La squadra di Colucci invece ha impattato con la Virtus Entella una partita all’insegna della paura di perdere, ed è evidente che le serva una scossa per cominciare finalmente a correre. Lo impone la classifica, che vede la Spal penultima col solo fanalino Fermana alle proprie spalle. La zona salvezza dista soltanto due punti, ma in questa situazione non ci si può permettere di scherzare col fuoco. A Pineto i biancazzurri recuperano alcune pedine preziose, a partire da Maistro e Antenucci che salvo sorprese scenderanno in campo dal primo minuto. Per Contiliano invece si profila la panchina, così come per Peda e Bruscagin che negli ultimi giorni hanno fatto i conti con l’influenza. Davanti ad Alfonso quindi dovrebbe esserci spazio per Fiordaliso, Valentini, Bassoli e Tripaldelli. In linea mediana ci sono meno dubbi, con Collodel, Carraro e Maistro favoriti per una maglia da titolare, mentre in attacco dovrebbero essere Rabbi e Rao a completare il tridente. Restano due partite per limitare i danni prima del giro di boa: ma a Pineto servirà più coraggio.

Stefano Manfredini