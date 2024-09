Spal, servi il tris coi baby del Milan. Ma l’insidia è la ’stellina’ Camarda

Obiettivo terza vittoria di fila per la Spal, che chiede strada al Milan Futuro in un turno infrasettimanale abbordabile ma non privo di insidie. I successi maturati contro Sestri Levante e Carpi hanno ridato energia ed entusiasmo alla squadra di Dossena, che dopo le prime tre giornate si ritrovava in fondo alla classifica con un desolante -2. I sei punti conquistati in Liguria e lunedì scorso allo stadio Mazza lasciano ben sperare, ma bisogna continuare a spingere sull’acceleratore. Sfruttando il match di Solbiate Arno (provincia di Varese) contro un Milan Futuro che dopo un precampionato promettente con due turni superati di Coppa Italia serie C non ha più vinto.

Di fatto, quando la posta in palio ha cominciato a pesare la squadra di Bonera si è inceppata, pagando l’inesperienza in un torneo impegnativo come la Lega Pro. Non dimentichiamo comunque che un anno fa la Juventus Next Gen ha a lungo annaspato nei bassifondi della classifica per poi spiccare il volo, quindi guai a sottovalutare un gruppo di ragazzi che devono ancora digerire l’impatto col calcio dei grandi ma che possiedono senza dubbio il talento per effettuare una bella carriera. Il giocatore copertina dei rossoneri è Camarda, che nel novembre 2023 ha stabilito un record invidiabile diventando il più giovane debuttante nella storia della serie A (a 15 anni, otto mesi e 15 giorni).

L’attaccante classe 2008 è un predestinato che ha segnato due reti in Coppa Italia serie C e una in campionato, peccato che il gol realizzato dal dischetto dal bomber 16enne contro il Carpi nella seconda giornata sia l’unico messo a segno dal Milan Futuro nelle prime cinque giornate. È l’astinenza da gol il dato più preoccupante della squadra di Bonera, che ha pareggiato 1-1 col Carpi e 0-0 con la Torres e perso 1-0 con la Virtus Entella, 2-0 con l’Ascoli e 1-0 col Rimini. Per la prima volta i rossoneri giocheranno a Solbiate Arno, dove ovviamente la Spal non troverà un clima infuocato. Piuttosto, i biancazzurri dovranno fare attenzione alla fase difensiva (Melgrati ha incassato almeno una rete in tutte le gare ufficiali), sperando che le fatiche di lunedì scorso non si facciano sentire. Anche per questo mister Dossena sta pensando di gettare nella mischia forze fresche in ogni reparto, probabilmente Bachini in difesa, Awua a centrocampo e Karlsson in attacco. Antenucci quindi dovrebbe partire dalla panchina, con licenza di colpire nel corso della ripresa. Stefano Manfredini