Spal, si alzano le quotazioni per Ogunseye. Zenga chiama Maistro a giocare in Arabia

Si alzano in maniera sensibile le quotazioni di Roberto Ogunseye, che questa settimana potrebbe dire sì alla Spal. Secondo indiscrezioni infatti il Cesena prima della fine del mercato potrebbe prendere un altro attaccante, lasciando libero il centravanti classe 1995 di accasarsi altrove. Nella fattispecie alla corte di mister Colucci, che lo aspetta a braccia aperte. Dalla Romagna in merito arrivano informazioni contrastanti, ma quel che è certo è che Ogunseye non è mai stato realmente al centro del progetto del Cesena. In bianconero ultimamente sta giocando col contagocce, tanto che mister Toscano lo ha schierato titolare l’ultima volta oltre due mesi fa in casa con la Lucchese. Da quel momento l’attaccante italiano (di origine nigeriana) ha collezionato soltanto cinque gettoni in otto giornate giocando comunque sempre meno di 15 minuti. Intanto, è spuntato l’interessamento di due club degli Emirati Arabi Uniti per Fabio Maistro. E a quanto pare si tratterebbe di richieste realmente pervenute in via Copparo, che almeno al momento però non sarebbero state prese in considerazione. Il centrocampista di Porto Tolle – ultimamente utilizzato sul lato sinistro del tridente – è infatti un punto fermo nello scacchiere di Colucci, che non vuole rinunciare al giocatore di maggiore talento che ha in organico. In ogni caso, alla Spal sarebbero arrivate due proposte per Maistro. Una dall’Emirates, squadra allenata da Walter Zenga che ha a disposizione un certo Andres Iniesta, e una dall’Al-Wasl. Come è noto, prima della fine del mercato la Spal proverà ad assicurarsi anche un portiere. I problemi fisici di Enrico Alfonso e le prestazioni insufficienti di Mattia Del Favero infatti non possono lasciare tranquilli per il prosieguo della stagione, anche se al momento non si registrano novità significative. Di sicuro prima di procedere con un ulteriore acquisto tra i pali il club di via Copparo dovrà effettuare un’operazione in uscita, anche perché in rosa figurano pure i giovani Marco Meneghetti – sabato scorso schierato nella selezione Primavera – e Cesare Galeotti, rientrato la scorsa settimana dal prestito al Lumezzane. Manca una settimana alla fine del mercato di riparazione, e non sono da escludere a priori anche altre operazioni. Del resto, questa Spal avrebbe bisogno di rinforzi pure in altri ruoli, per esempio nei terzini. Non resta che attendere, e incrociare le dita.

Stefano Manfredini