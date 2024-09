Spal, sinistra di qualità con Mignanelli e Rao. A destra Dossena cerca ancora l’assetto giusto

È una Spal sbilanciata a sinistra quella che si è vista nelle prime giornate di campionato. I motivi sono molteplici, a partire dal fatto che sulla fascia destra il terzino titolare è arrivato negli ultimi giorni di trattative con un turno di squalifica sul groppone, e come se non bastasse sabato scorso a Sestri Levante ha riportato una lesione muscolare che con tutta probabilità lo costringerà a saltare i prossimi tre turni ravvicinati. Stiamo naturalmente parlando di Calapai, arrivato dalla Casertana, con la quale era stato espulso nella prima giornata di campionato. Il laterale poi ha partecipato al tracollo con la Lucchese, e in Liguria ha dovuto lasciare il campo dopo il primo tempo. Il suo non è stato quindi un impatto particolarmente fortunato, ma avrà modo di rifarsi. Intanto, dovrebbe toccare a Bruscagin (favorito su Polito) il compito di presidiare la corsia di destra contro Carpi, Milan Futuro e Virtus Entella.

L’altro nodo irrisolto è il lato destro del tridente, dove nel corso del mercato – né quello ordinario né quello degli svincolati – non è arrivata un’ala destra naturale. Quantomeno non con le caratteristiche che cercava mister Dossena, quindi un mancino che rientri sul piede preferito per calciare in porta o servire assist. Dall’inizio del campionato si sta adattando con alterne fortune D’Orazio, che si dà da fare ma fatica sempre a lasciare il segno. Per fortuna le cose vanno decisamente meglio sulla fascia sinistra, dove Mignanelli si sta rivelando un terzino affidabile in fase difensiva e soprattutto molto abile nell’accompagnare l’azione offensiva, e Rao ha tutte le carte in regola per diventare un campioncino. Strappando Mignanelli alla Juve Stabia, la Spal ha compiuto uno dei colpi più importanti del proprio mercato assicurandosi il terzino titolare – nonché capitano – di una squadra che ha appena conquistato la promozione in serie B, alla quale ha contribuito con quattro gol e diversi assist. Per Rao invece questa può essere la stagione dell’esplosione definitiva, tanto che nelle prime quattro giornate ha segnato due gol, il doppio del modesto bottino racimolato un anno fa (una rete contro la Lucchese). Ecco cosa ha detto di lui il suo agente Giovanni Bia nei giorni scorsi: "Ha fatto 25 partite in Lega Pro, ora è alla Spal e il club non se ne è privato in estate nonostante le offerte. Parliamo di un esterno d’attacco alla Nico Gonzalez e credo che presto crescerà e si farà notare ancora di più". Avanti di questo passo, la prossima estate ci sarà la fila di addetti ai lavori di serie A a contenderselo: per il momento, godiamocelo.

Stefano Manfredini