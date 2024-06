Spal, sono giorni di attesa per le prime scelte. Casella nome ’caldo’, ma non ancora ufficiale

È un weekend di attesa per la Spal, l’ultimo prima di una settimana nella quale per forza di cose verranno gettate le basi per la nuova stagione. Entro martedì prossimo la società di via Copparo dovrà completare l’iscrizione al campionato di serie C, e quello è un appuntamento da cerchiare in rosso. Ma soprattutto l’attenzione è rivolta alla scelta del direttore sportivo, con Alex Casella sempre in pole position ma ancora non così certo di trasferirsi nella nostra città. Innanzitutto, fino a lunedì prossimo difficilmente Giuseppe Magalini scioglierà le riserve sul proprio futuro. Ieri a Catanzaro circolava con insistenza la voce di un probabile rinnovo di contratto dell’uomo mercato originario di Villafranca di Verona, che però incontrerà la proprietà giallorossa tra qualche giorno: pare ancora orientato a lasciare la Calabria, ma tutto può succedere.

Il Pisa aspetta la sua decisione, e pure la Spal che comunque si è cautelata ‘prenotando’ Casella. Senza dimenticare che sullo sfondo non è ancora completamente uscito di scena un terzo candidato top secret che potrebbe anche sbagliare la concorrenza.

Al momento quindi il pronostico vede favorito Casella della Pro Vercelli, ma guai a considerare chiusa la partita. A proposito, Andrea Colombino, che era stato a lungo accostato alla Spal, alla fine resterà alla Torres. Il direttore sportivo pareva destinato ad accasarsi all’Ancona, ma continuerà il proprio percorso a Sassari in tandem con mister Greco. Tornando alle vicende di casa Spal, come è noto il nuovo sportivo sarà chiamato a decidere cosa fare dei diritti di riscatto.

Non ci sarà invece alcuna possibilità di riportare in biancazzurro Lorenzo Dickmann, che dopo diverse stagioni a Ferrara ha lasciato la Spal la scorsa estate per trasferirsi a Brescia in prestito con diritto di riscatto. Il terzino milanese è stato tra i protagonisti della bella stagione delle Rondinelle, culminata con l’accesso ai playoff. Dickmann ha giocato 37 gare ufficiali di buon livello, realizzando anche una rete. E non sembrano esserci davvero dubbi sul fatto che il Brescia tra un paio di settimane eserciterà il diritto di riscatto (si parla di una somma che si aggira sui 200mila euro) assicurandosi il suo cartellino. Naturalmente se ne andrà anche Patryk Peda (in questi giorni impegnato con la Nazionale polacca Under 21), già ceduto a titolo definitivo al Palermo che lo aveva lasciato in prestito a Ferrara fino al termine della stagione.

