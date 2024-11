Spal ancora autolesionista, la Ternana vince 4-1 in rimonta

Ferrara, 2 novembre 2024 – Spal autolesionista anche sul campo della Ternana, dove incappa nella sesta sconfitta nelle ultime otto giornate aggravando una crisi sempre più preoccupante. I biancazzurri sbloccano il punteggio prima dell'intervallo con Karlsson, ma nel recupero del primo tempo Bruscagin la combina grossa: il difensore rimedia il secondo cartellino giallo lasciando in 10 la propria squadra per tutta la ripresa.

Così, le Fere pareggiano i conti con Curcio e nel finale mettono la freccia con Donati e poi dilagano con Cianci e Ferrante per il definitivo 4-1. Per la terza volta nelle ultime cinque gare – era accaduto a Bassoli col Campobasso e Arena col Pescara – un difensore della Spal si ferma durante il riscaldamento. Stavolta è Sottini – sostituito da Bruscagin – ad alzare bandiera bianca a causa di un problema al tendine. L'emergenza per mister Dossena però non finisce qui, perché all'alba della partita si fa male anche Awua, il cui infortunio muscolare costringe l'allenatore a utilizzare subito un cambio inserendo Buchel.

Per il resto, la formazione della Spal riserva diverse sorprese, dalla conferma di Radrezza in cabina di regia alla scelta di schierare Bidaoui a supporto di Karlsson (nelle cinque precedenti il marocchino non aveva mai giocato più di una decina di minuti). Come detto, la Spal passa in vantaggio al 44' con Karlsson che calcia di potenza sotto la traversa firmando il suo secondo gol in campionato. Al quarto minuto di recupero Bruscagin (già ammonito) interviene in maniera maldestra su Cianci. Per l'arbitro Diop ci sono gli estremi per estrarre il secondo cartellino giallo che costringe la Spal a giocare in inferiorità numerica per tutta la ripresa.

Il secondo tempo è a senso unico, con la Ternana che dopo aver colpito un palo con Casasola pareggia con un colpo di testa di Curcio su cross di Corradini. Il sorpasso arriva a una manciata di minuti dalla fine con un tiro da fuori di Donati deviato da Nador, poi Cianci centra un altro legno e subito dopo firma il tris con una conclusione dal limite. C'è tempo anche per il poker di Ferrante, che affonda il coltello nella retroguardia spallina su assist di Casasola. s.m.

Il tabellino

TERNANA-SPAL 4-1

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi 6: Donati 7, Maestrelli 5 (1' st Martella 6), Capuano 6.5, Tito 6; Corradini 6.5, De Boer 6 (21' st Ferrante 6.5); Patanè 6 (1' st Aloi 6), Curcio 6.5 (39' st Carboni sv), Cicerelli 6 (38' pt Casasola 6.5); Cianci 6.5. In panchina: Vitali,

Ferrara, Romeo, Mattheus, Donnarumma. Allenatore: Abate 7.

SPAL (3-5-2): Melgrati 5; Bruscagin 4, Nador 5, Bassoli 5.5; Calapai 5.5, Zammarini 6, Redrezza 6 (14' st Polito 5.5), Awua sv (4' pt Buchel 5.5), Mignanelli 6; Karlsson 7 (14' st Antenucci 5.5), Bidaoui 5 (6' st Rao 5). In panchina: Galeotti, Meneghetti, Sottini, Ntenda, Camelio, D'Orazio. Allenatore: Dossena 5.5.

ARBITRO: Diop di Treviglio 5.5.

RETI: 44' pt Karlsson, 27' st Curcio, 37' st Donati, 41' st Cianci, 46' st Ferrante.

NOTE: campo in buone condizioni. Spettatori: 4.608, di cui 105 ospiti. Espulso al 49' pt Bruscagin per somma di ammonizioni. Ammoniti: Maestrelli, Bruscagin, Calapai, Cianci, Aloi, Melgrati, Ferrante. Angoli: 2-4. Recupero: 4'; 4'.