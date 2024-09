Spal, trattative fino al ’gong’ di mezzanotte. La Mantia e Breit a Catanzaro, Tripaldelli a Bari

Alex Casella al lavoro fino a mezzanotte, sfruttando ogni istante a propria disposizione per consegnare a mister Dossena il miglior organico possibile per disputare un campionato di serie C da protagonista. Alessandro Tripaldelli e Andrea La Mantia – inizialmente convocati per la trasferta di Perugia e poi nemmeno in panchina – con tutta probabilità (nel momento in cui ‘chiudiamo’ la pagina non sono ancora arrivati i trasferimenti ufficiali) proseguiranno altrove le rispettive stagioni. Entrambi giocheranno in serie B, perché a quanto pare Tripaldelli passerà al Bari a titolo definitivo (per il terzino sinistro è pronto un contratto triennale), mentre La Mantia ripartirà dal Catanzaro, assieme al difensore classe 2003 Philipp Breit. Come previsto, secondo indiscrezioni il centravanti prolungherà il proprio contratto con la Spal (era in scadenza il 30 giugno 2025) e verrà girato al club giallorosso che gli darà la possibilità di tornare protagonista in cadetteria. Cedere Tripaldelli significa tornare sul mercato per un terzino sinistro, con la Spal che – sempre stando alle informazioni che circolavano con insistenza in serata – ha ingaggiato il laterale mancino Daniele Mignanelli, 31enne in arrivo dalla Juve Stabia, dove è stato un punto fermo della squadra che ha conquistato la promozione in serie B.

Peraltro, Mignanelli a Ferrara ritroverà Matteo Bachini, compagno di reparto con la maglia delle Vespe un anno fa. Sempre dalla Juve Stabia – salvo colpi di scena dell’ultimo minuto – arriverà l’attaccante esterno di destra tanto atteso. Si tratta di Enrico Piovanello, classe 2000 per il quale i due club dovrebbero essersi accordati per un trasferimento a titolo temporaneo. La scorsa stagione Piovanello ha collezionato 23 gettoni con tre reti e altrettanti assist nella Juve Stabia, mentre nei due campionati precedenti ha giocato 30 partite sia col Padova che col Mantova. Marcel Buchel stava trattando con l’ambizioso Siracusa (serie D). Inoltre, la prossima settimana poi la Spal potrà affondare il colpo per lo svincolato Omar El Kaddouri, mentre ieri fino all’ultimo minuto si è cercato di riportare a Ferrara il centravanti Zilli.

Infine, la Spal ha effettuato un paio di operazioni di contorno. Il club biancazzurro ha tesserato il centrocampista senegalese classe 2005 Ibrahima Keita e l’attaccante classe 2000 svizzero di origine tunisina Salah Aziz Binous, la scorsa stagione in serie D con la maglia della Vogherese. Contestualmente Keita è stato girato in prestito al Termoli, mentre Aziz Binous è stato ceduto al Chieri.

Stefano Manfredini