Spal, un Natale dimesso. Organico da completare dopo gli errori dell’estate. Piace l’ex Vercelli Haoudi

Un altro Natale in ghingheri, per una Spal costantemente nei guai dopo l’addio alla serie A. Poco si può dire delle prime venti partite stagionali dei biancazzurri: un bilancio tecnico è difficile perché la squadra ha mostrato poco di buono, e in negativo a targhe alterne un po’ tutto e il suo contrario. Ha inanellato 1 punto nelle prime tre giornate e 6 nelle due successive. Ha perso per 1-5 a Pontedera dopo tre successi di fila. E’ passata dal 4-3-3- al 3-5-2 via 4-2-3-1. Le uniche costanti sono purtroppo negative: la tendenza a lasciarsi troppo spesso andare rimediando goleade (0-3 a Perugia, 1-4 a Terni, 1-5 a Pontedera, lo stesso 2-3 con la Lucchese limitatamente al primo tempo); la pessima vena difensiva, ben raccontata dai 35 gol subiti che fanno di Melgrati e Galeotti i guardiani più battuti del girone; l’irresistibile inclinazione a incassare reti da calcio piazzato, sia esso corner o calcio di punizione. Alla Spal han fatto gol tutte meno Legnago, Torres e Rimini, quest’ultimo in dieci uomini per quasi tutta la partita. Molto spesso sono banali errori individuali a provocare il passivo, segno che la grana complessiva è modesta e che bisogna elevare il tono della squadra, e non soltanto là dietro. Il peccato originale sta sempre là, nell’ultima giornata di mercato che ha lasciato incompletissimo l’organico.

Un mistero glorioso, una bizzarria tecnico-gestionale che ha pesantemente zavorrato la squadra. La società ha l’occasione di porvi rimedio a gennaio, e ora tutti gli occhi sono puntati su Tacopina. Se non si interverrà presto e bene, anche a costo di spendere qualcosina, l’attuale pena si protrarrà fino in fondo, e con esiti del tutto incerti. Il bilancio della Spal è annuale, da gennaio a dicembre, e non di campionato. Dunque si riparte da zero, e forse si potrà investire qualcosa per salvare la categoria e magari gettare basi da non rivoluzionare di nuovo nell’estate. Il mercato di gennaio non è e non sarà mai il più favorevole per iniziare un progetto, perché molti club non mollano i giocatori validi e spesso si pescano comprimari.

Tuttavia qui siamo e qui bisognerà distinguersi. Con un organico degno si potrebbe capire meglio anche di che panni si veste come tecnico Andrea Dossena, finora costretto a districarsi solo e soltanto nell’emergenza. L’allenatore deve far presente con che modulo base intende giocare. Il 4-3-3 richiede un tipo di mercato, il 3-5-2 tutt’altro. Di sicuro in entrambi i casi servirà accrescere dinamismo, qualità e personalità a centrocampo con un giocatore di livello, o ancor meglio con due se si riesce a far partire qualcuno. In difesa è da vedere se Bachini può essere l’acquisto e il puntello indispensabile: altrimenti si dovrà sfoltire la grande quantità (quattro i terzini destri, come lo scorso anno, tanti i centrali contro un solo esterno mancino in Mignanelli) e puntare su maggiore qualità. Tutti quei gol al passivo, da piazzato e non, parlano chiaro. In attacco a 3-5-2 serve un centravanti in alternativa a Karlsson, e che non sia una comparsa, per riportare Antenucci al naturale compito di seconda punta. Per il 4-3-3 invece mancano un esterno mancino più allenato di Bidaoui, e ancora una volta un secondo numero 9. C’è un primo nome da tener d’occhio, quello del centrocampista italo marocchino Hamza Haoudi, che Dossena ebbe già a Vercelli. Ora è a Frosinone, non gioca, ed è molto stimato dal tecnico. Prendere nota, quindi.

Mauro Malaguti