Spal, una chance per Rabbi accanto a Zilli?. Con Petrovic non al 100%, attacco da valutare

Sono passati quattro mesi dalla trasferta di Pineto, dalla quale la Spal è tornata con un punticino striminzito. Era uno dei momenti più delicati della stagione dei biancazzurri, che dopo la gara sul campo degli abruzzesi si sono ritrovati penultimi in classifica con la miseria di 16 punti in 18 giornate. Il Pineto gravitava in settima posizione a +11 sulla squadra di Colucci, in piena zona playoff. Per fortuna ora le cose sono molto diverse: la salvezza della Spal è a un passo, e con una vittoria si può superare la squadra di Beni che lo scorso febbraio ha preso il posto di Amaolo. Quel giorno di metà dicembre allo stadio Pavone-Mariani si è ritagliato un ruolo da protagonista un giocatore spesso bistrattato da tifosi e addetti ai lavori.

Con una splendida azione personale all’inizio del secondo tempo, Rabbi aveva portato in vantaggio i biancazzurri, poi ripresi dalla rete di Volpicelli. Poteva e doveva essere una stagione diversa quella dell’attaccante bolognese, al quale sotto il profilo dell’impegno e della professionalità non si può davvero rimproverare nulla ma che ha dimostrato di avere grossi limiti in zona gol. Non un dettaglio per una punta, ma Rabbi non demorde, continuando a lavorare sodo con la speranza che prima o poi arriverà un altro giorno di gloria. Come quello di quattro mesi fa a Pineto. Magari domani, perché dopo la maglia da titolare finita sulle sue spalle domenica scorsa a Chiavari il numero 11 si candida a giocare nuovamente dal primo minuto. Non perché con la Virtus Entella abbia fatto particolarmente bene (anzi...), però per un motivo o per un altro gli altri attaccanti non attraversano un momento di forma smagliante e lui conta di avere un’altra chance. Del resto, mister Di Carlo – che comunque da quando è tornato a Ferrara lo ha sempre gettato nella mischia, considerandolo prezioso nelle rotazioni – dovrà rinunciare a capitan Antenucci. Zilli ha recuperato in pieno e giocherà senza dubbio dal primo minuto, ma resta una grande incognita sulle condizioni di Petrovic che nel corso della settimana si è allenato per la maggior parte del tempo a parte. Se il croato (sulla via del pieno recupero) offrirà le giuste garanzie il tecnico ciociaro prenderà naturalmente in considerazione la possibilità di schierarlo in coppia con Zilli, altrimenti spazio nuovamente a Rabbi che a Chiavari aveva giocato in tandem con Petrovic. Le alternative, ma meno probabili, portano a Maistro nel ruolo di seconda punta o all’adattamento di un esterno come Dalmonte. Ma col Pineto bisogna vincere, quindi è lecito aspettarsi due punte di ruolo, con Rabbi e Petrovic in ballottaggio per affiancare Zilli.

Stefano Manfredini