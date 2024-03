Spal, una sconfitta beffa. Il Pontedera passa al 92’

Minuti di recupero fatali allo stadio Mannucci, dove la Spal si arrende di fronte alle reti realizzate dal Pontedera nell’extra time del primo e del secondo tempo. Una vera e propria beffa quella subita dai biancazzurri, che si illudono con la rete di Dalmonte, che sblocca il risultato e poi vengono rimontati dai gol di Peli e Lombardi, che regalano alla squadra di Canzi tre punti ormai insperati ma sostanzialmente meritati (i padroni di casa colpiscono anche due legni). Sono diverse le sorprese che riserva la formazione della Spal, a partire dal forfait di Peda (distorsione alla caviglia) che viene sostituito da Fiordaliso al centro della difesa.

Alzano bandiera bianca anche Maistro e Petrovic, mentre Edera viene preferito a Rao sulla fascia destra. Il primo tempo del Mannucci è un continuo botta e risposta tra le squadre di Canzi e Di Carlo, che si affrontano a viso aperto dando vita ad una bellissima partita.

Dopo i tentativi di Antenucci da una parte e Ganz dall’altra, al 18’ la Spal sblocca il risultato con un diagonale chirurgico di Dalmonte, che prima perde il momento giusto per concludere a rete, poi si avventa sulla respinta di Vivoli sul tiro di Edera e gonfia la rete con un colpo da biliardo.

La reazione del Pontedera è veemente, con un palo colpito da Ganz con una spettacolare conclusione in diagonale dal vertice destro dell’area e un tiro a colpo sicuro di Ianesi a pochi metri dalla porta sul quale Galeotti interviene in maniera prodigiosa.

Il portiere spallino si oppone alla grande anche su Angori, mentre il suo collega Vivoli deve fare gli straordinari per impedire a Dalmonte di realizzare il gol del raddoppio.

Ma sono i padroni di casa a spingere forte sull’acceleratore prima dell’intervallo: Bruscagin salva miracolosamente sulla conclusione di Angori, poi il siluro di Guidi sfiora l’incrocio dei pali. Nel corso del recupero però la squadra di Canzi passa: uno-due al limite dell’area spallina, con Peli che si ritrova solo davanti a Galeotti battendolo con uno scavetto. Molto meno divertente la ripresa, ma non mancano le emozioni.

Ci prova subito la Spal, con una sventola di Buchel che Vivovi devia in corner, poi il Pontedera colpisce il secondo legno di giornata ancora con Ganz che stavolta incorna sulla traversa una palla proveniente dalla destra. La partita sembra incanalarsi verso il pareggio, ma in pieno recupero il nuovo entrato Lombardi firma il gol della vittoria, trasformando in oro un suggerimento dalla sinistra.

La Spal quindi resta inchiodata a 35 punti, con Sestri Levante, Vis Pesaro e Ancona che oggi hanno la chance di compiere il sorpasso in classifica sui biancazzurri.

Stefano Manfredini