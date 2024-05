Spal, Zilli ringrazia: "Sono stati mesi speciali": "Ora aspetto di conoscere il mio futuro"

FERRARA

Massimo Zilli ha impiegato due mesi e mezzo per sbloccarsi, ma le quattro reti realizzate nelle ultime quattro giornate rappresentano un bottino notevole per un attaccante che nei primi anni di carriera non si era distinto come bomber implacabile. I gol non sono esattamente un dettaglio per un centravanti, ma il gigante friulano in precedenza era riuscito comunque a farsi apprezzare attraverso prestazioni all’insegna della generosità e dell’intelligenza tattica. Lasciando nei tifosi spallini la netta sensazione di aver trovato finalmente un numero 9 – anche se sulla sua maglia spicca il 21 – all’altezza delle aspettative. Nel duello a distanza con Tomi Petrovic – che sulla carta doveva garantire un rendimento e un numero di reti superiore – l’attaccante arrivato a gennaio dal Cosenza ha vinto in maniera netta e indiscutibile, tanto che adesso il popolo biancazzurro incrocia le dita nella speranza che la società di via Copparo eserciti il diritto di riscatto a propria disposizione per strapparlo al Cosenza. Oppure riesca a trattenerlo attraverso il rinnovo del prestito.

Già, perché Zilli era arrivato dalla Calabria a Ferrara in prestito con diritto di riscatto, quindi adesso la palla passerà ai due club. Naturalmente in merito al suo futuro l’attaccante classe 2002 non prende una posizione, ma archivia con grande soddisfazione la propria esperienza in biancazzurro ringraziando la grande famiglia della Spal per questi mesi carichi di emozioni: "Sono stati mesi speciali per me, nei quali ho avuto la fortuna di far parte e indossare la maglia di una squadra importantissima – ricorda in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram –. Grazie a tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, ai tifosi per il sostegno e ai miei compagni che mi hanno fatto sentire subito parte di una grande famiglia. In attesa di scoprire quale sarà il futuro, grazie".

Di questa e di tutte le altre questioni più importanti che riguardano la rosa della nuova Spal si dovrà occupare il prossimo direttore dell’area tecnica, la cui scelta resta in stand-by. Il Catanzaro di Giuseppe Magalini ha passato il turno nei playoff di serie B, quindi almeno fino al prossimo weekend il dirigente non scioglierà le riserve sul proprio futuro. Ma la Spal ha pronte un paio di alternative, con l’obiettivo di cominciare la programmazione prima possibile e recuperare credibilità dopo la mazzata del deferimento che porta in dote una penalizzazione e tanta preoccupazione.