Spogliatoi. Colucci: "Ora la squadra ha un’identità chiara. Manca la vittoria, ma dobbiamo continuare così»

"Vedo ancora dei grandi margini di miglioramento – commenta nel dopo gara Leonardo Colucci –, ci manca ancora quel centimetro che ci fa fare cento. Ci manca poco, però la squadra mi piace sempre di più, ha un’anima, è organizzata. I ragazzi hanno fatto una bella partita, con coraggio, sia chi è partito dall’inizio, sia chi è subentrato. Dobbiamo continuare così, manca qualcosina per vincere le partite. Però mi piace l’anima di questa squadra, che lotta su ogni pallone". Per la prima volta il Cesena non è andato in rete: "Per questo il merito va ancora di più ai ragazzi, avvalora ancora maggiormente la loro prestazione". Classifica spallina che però peggiora nonostante il pareggio con i bianconeri: "Sì, ma dobbiamo continuare a lavorare. Inutile dire che la vittoria prima o poi arriverà, deve arrivare prima possibile". Antenucci meglio dall’inizio o a gara in corso? "Delle volte si può giocare, come lo chiamo io, anche con un 4-3-3 asimmetrico. Io cerco di sfruttare al massimo la rosa che ho a disposizione".

Beatrice Bergamini