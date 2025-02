Stangato Molina, tre turni di squalifica. Cartellini, la Spal è la squadra più ’cattiva’

La mannaia del giudice sportivo si è abbattuta senza pietà sulla Spal, ancora una volta. Nello specifico, Juan Ignacio Molina ha rimediato addirittura tre giornate di squalifica, mentre Teophilus Awua e Ludovico D’Orazio salteranno soltanto la partita di domenica prossima contro il Rimini. Per l’argentino si temevano due turni di stop, invece la sanzione è stata ancora più pesante, col bollettino ufficiale che ha emesso l’ardua sentenza. In pratica, Molina – ammonito nel primo tempo e poi espulso direttamente nella ripresa – è stato fermato per un turno per somma di ammonizioni (era la quinta dall’inizio del campionato) e due per l’episodio che ha indotto l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso. Ecco il comunicato del giudice sportivo: Molina è stato squalificato "per avere, al 25’ del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, a seguito di un contrasto aereo e mentre entrambi i giocatori si trovavano a terra, lo colpiva volontariamente con una manata al volto, senza conseguenze".

È stato un approccio decisamente sopra le righe quello dell’attaccante argentino, che nel giorno del debutto col Milan Futuro si è fatto ammonire dopo una dozzina di minuti per un intervento falloso, mentre a Chiavari prima ha rimediato un cartellino giallo, poi un rosso diretto. A prescindere dal gesto evitabile, lascia molti dubbi il passaggio nel quale viene sottolineato che Molina ha colpito al volto l’avversario (Di Mario) quando i due giocatori si trovavano a terra, mentre il contatto era avvenuto in precedenza: ricorso in arrivo? Squalifica di una giornata arrivata in automatico invece per Awua e D’Orazio, che contro la Virtus Entella hanno preso la quinta ammonizione dall’inizio del torneo.

Secondo una statistica che tiene conto di tutti i cartellini, la Spal risulta la squadra più ‘cattiva’ del girone B davanti a Gubbio e Campobasso. A fare la differenza sono naturalmente le espulsioni, che per i biancazzurri sono già otto! Quattro per doppia ammonizione (Bruscagin, Mignanelli, Bidaoui ed El Kaddouri) e quattro cartellini rossi diretti a Sottini, El Kaddouri, Haoudi e Molina. Bisognerà lavorare anche su questo aspetto, raffreddando i bollenti spiriti dei giocatori più turbolenti. D’accordo l’aggressività, ma certe ingenuità la Spal le sta pagando a caro prezzo.

Stefano Manfredini