Sugli spalti grande attesa e partecipazione. Campagna abbonamenti, il dato finale è 3.595

È una partita importante per la squadra di Dossena, che per superare la Lucchese fa affidamento anche sul sostegno della curva Ovest. Inevitabilmente, per gli ultras quella contro i rossoneri si profila però una gara contraddistinta innanzitutto dal ricordo di Filippo Pregnolato, per tutti Pregno, scomparso tragicamente a 22 anni la scorsa settimana dopo aver seguito la Spal sul campo del Perugia. Per celebrare nel miglior modo possibile la sua memoria, il gruppo Curva Ovest Ferrara ha annunciato l’allestimento di una coreografia ad hoc.

Nel frattempo, si è conclusa – stavolta in maniera definitiva – la campagna abbonamenti della Spal. Nelle due settimane di ‘tempi supplementari’ che la società ha concesso ai ritardatari sono state sottoscritte altre 443 tessere portando il numero complessivo di abbonamenti a quota 3.595. Una cifra inferiore rispetto a quella della scorsa stagione, ma davvero niente male considerando le aspettative e che certifica per l’ennesima volta la passione smisurata del popolo spallino nei confronti della propria squadra. Ma qual è la distribuzione delle tessere settore per settore? Oltre la metà degli abbonamenti (2.045) sono stati venduti in curva Ovest. Hanno scelto la gradinata 797 tifosi (501 gradinata laterale, 230 gradinata centrale e 66 gradinata Gold). Sono invece 736 i fedelissimi della tribuna (375 tribuna Azzurra, 100 tribuna Bianca dispari, 91 tribuna Bianca pari, 149 tribuna Blu, 21 tribuna vip). Infine, 17 tessere fanno riferimento agli Sky Box.