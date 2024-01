"sul marchio avremo un incontro con di taranto». La Curva Ovest risponde: "Vedersi ora è inutile ma noi non chiudiamo la porta a nessuno»

Le parole di Joe Tacopina non potevano non suscitare l’immediata reazione della Curva Ovest, attraverso la sua pagina Facebook. "Tacopina ha detto che in seguito a un suo invito, gli abbiamo chiuso le porte in faccia per un incontro – dice la Curva in un comunicato –. Su questo tema sono state dette anche troppe bugie, e questa è l’ennesima. Abbiamo rifiutato perché al momento sarebbe stato completamente inutile, ma senza chiudere porte in faccia a nessuno nonostante i trattementi ricevuti in passato. Il problema non ce l’ha con una “piccola parte” o con “pochi ultras”, ce l’ha con il movimento “Curva Ovest Ferrara” cioè quella parte di tifoseria che sostiene la squadra sempre, in casa e in trasferta, in qualunque categoria. Infine, il marchio è a bilancio per 270.000 euro non ancora interamente ammortizzati, non per 28 milioni. E su questo tema il 6 febbraio avremo un incontro in Comune in cui è invitato anche il dg Di Taranto, lo sapeva?".