Taglio del nastro in via Ortigara per la struttura che ospiterà Valentina Ferozzi e i suoi collaboratori: "Grazie, la aspettavamo da anni». Nuova sede per il Centro di coordinamento

Il centro coordinamento Spal Club ha una nuova casa, nel cuore dello stadio Mazza. Proprio così, perché la sede inaugurata ieri si trova in via Ortigara alla base della curva Ovest. Una location ideale per Valentina Ferozzi e i suoi collaboratori, che hanno tagliato il nastro alla presenza del sindaco Alan Fabbri, degli assessori Angela Travagli e Andrea Maggi, e degli spallini Corrado Di Taranto e Matteo Bruscagin. "Sono felicissima, erano 20 anni che chiedevamo una sede adeguata al nome della nostra società e finalmente è arrivata – esulta Valentina Ferozzi, presidente del centro coordinamento Spal Club –. Grazie infinite all’amministrazione comunale, alla Spal che ci ha concesso questi locali e ai miei fantastici collaboratori! Il nostro obiettivo è mantenere unita la tifoseria, quindi speriamo che questa sede venga vissuta dai tifosi spallini a prescindere dal fatto che siano iscritti: sarà la casa dei tifosi della Spal. Anche nelle difficoltà gli spallini sono rimasti sempre vicini alla squadra: quando sei spallino, non c’è categoria che tenga. Stiamo lottando per mettere in sicurezza il logo e i nostri colori: questi simboli devono appartenere ai tifosi. Nell’immediato dobbiamo salvarci, quindi chiediamo alla squadra di dare tutto come stiamo facendo noi tifosi e alla società una programmazione triennale che porti un certo tipo di risultati".

Alan Fabbri confessa che si è trattato di un lavoro di squadra: "Il progetto è partito qualche anno fa, quando Valentina ci ha chiesto di dare più dignità a quello che viene esposto e cercare la location giusta – ricorda il sindaco di Ferrara –. Parallelamente, la società chiedeva più spazi sotto il Mazza, e abbiamo cercato di spostare le associazioni in luoghi idonei. È stato fatto un lavoro importante dall’amministrazione, ma anche dalle associazioni e dagli Spal Club. La Spal? Il momento non è facile, ma si deve andare avanti per il bene del club: la Spal che non è solo una squadra di calcio ma rappresenta identità, territorio, è un simbolo in tutta Italia". In rappresentanza della società di via Copparo, Corrado Di Taranto approfitta dell’occasione per chiamare a raccolta i tifosi in vista del rush finale: "È una grande soddisfazione poter inaugurare questa sede fantastica – spiega il direttore generale –, quindi complimenti alla presidente Ferozzi per questa bellissima casa all’interno dello stadio Mazza. I tifosi hanno garantito il loro supporto alla squadra e questo è molto importante: dobbiamo restare tutti uniti per un unico obiettivo. Le parole del presidente Tacopina? È quello che ci tiene più di tutti: le sue sono state dichiarazioni effettuate di getto, ma ora la concentrazione di tutti è per la partita di domenica".

