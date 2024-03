Tegola per mister di carlo. Intervento chirurgico per Bruscagin. Per il difensore la stagione è finita qui

Matteo Bruscagin è costretto a fermarsi per un po’, ma in questo caso i tempi di recupero lasciano il tempo che trovano. Nel tardo pomeriggio di ieri infatti la Spal ha comunicato che "il difensore biancazzurro Matteo Bruscagin è stato sottoposto ad un intervento di orchiectomia destra per una sospetta neoplasia. Il calciatore è stato affiancato ed è costantemente seguito dallo staff medico e sanitario del club". Il difensore classe 1989 – fedelissimo di mister Di Carlo – aveva ritrovato una certa continuità proprio in seguito al ritorno del tecnico ciociaro che lo considera una sorta di jolly. Sulla fascia destra, quella sinistra o al centro della difesa, con Di Carlo il numero 3 indossa quasi sempre una maglia da titolare. Purtroppo per lui la stagione finisce qui, con 23 presenze in campionato.