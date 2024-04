Tra tagliandi venduti e abbonamenti è facile immaginare di poter battere il record stagionale. Prevendita già oltre 8mila presenze

Considerando i tagliandi distribuiti ai bambini nell’ambito del progetto Scuola Biancazzurra, la prevendita dei biglietti per la gara col Pineto ieri sera ha toccato quota 3.450. Questo significa che sommando abbonati e sponsor è già stato raggiunto il tetto delle 8mila presenze. Il record stagionale risale al match col Pescara (8.542 spettatori), quando nel settore ospiti erano arrivati oltre mille tifosi del Delfino. Non è azzardato ipotizzare quindi che domani pomeriggio alle 16,30 allo stadio Mazza si possa sfondare quota 9mila. Si ricorda che per questa partita è attiva una speciale promozione sui biglietti, disponibili in prevendita ai seguenti prezzi: curva Ovest 5 euro, gradinata laterale, centrale, Gold e tribuna Bianca 10 euro, tribuna Azzurra e Blu 14 euro. Infine, anche la Spal sostiene la ricerca di un donatore di midollo osseo per Corrado, 38enne di Formignana affetto da una grave patologia clinica. Dalle 13 alle 15 di domani sarà effettuata una speciale raccolta di campioni di saliva da parte del personale specializzato di Admo e Avis presso i locali del centro coordinamento Spal Club in via Ortigara.