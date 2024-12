Turno delicato, molte in campo già stasera

L’ultima giornata del girone di andata del girone B di serie C scatta stasera alle 20,30 col match tra Pineto e Rimini. Entrambe le squadre in questo momento stazionano in zona playoff: gli abruzzesi sono decimi a 23 punti, i romagnoli settimi a quota 27.

Le partite che purtroppo interessano di più alla Spal però sono quelle delle pericolanti, molte delle quali in campo domani. Occhi puntati in maniera particolare su Legnago Salus-Ascoli e Sestri Levante-Carpi, inoltre si disputerà Campobasso-Pescara. Infine, domenica oltre a Gubbio-Spal spazio al big match Ternana-Virtus Entella, Arezzo-Pianese, Pontedera-Perugia, Torres-Lucchese e Vis Pesaro-Milan Futuro. Nel frattempo, per dirigere il match dello stadio Barbetti è stato designato Francesco Burlando della sezione di Genova, che sarà coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno, Marco Colaianni di Bari e dal quarto ufficiale Marco Ferrara di Roma 2.