Un pari davanti a Spalletti. L’under 21 fermata al Mazza

italia

1

turchia

1

ITALIA (4-3-3): Desplanches, Zanotti (dall’87’ Kayode), Coppola, Pirola (dal 27’ Ghilardi), Ruggeri, Ndour, Prati, Calafiori, Fabbian, Gnonto (dal 77’ Oristanio), Casadei. All. Nunziata.

TURCHIA (4-4-2): Alemdar, Bayram (dal 39’ Altikardes), Kaplan, Tagir (dal 77’ Yardimci), Ozcan, Yildiz, Elmaz, Beyaz (dal 60’ Canak), Kilicsoy, Yildirim (dal 77’ Gurluk), Destan. All. Surme.

Arbitro: Grado (Spagna).

Reti: 49’ Ghilardi, 91’ Kilicsoy.

Sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti, al ‘Mazza’ l’Under 21 di Nunziata viene beffata nei minuti di recupero dalla Turchia, capace di restare in partita nonostante lo svantaggio iniziale firmato Ghilardi e di segnare al 91’ con Kilicsoy, gelando così il pubblico accorso allo stadio per incitare gli Azzurrini nel cammino verso gli Europei di categoria. Nel primo tempo Desplanches para un calcio di rigore a Yildirim, e nel complesso l’Italia può recriminare per un gioco abbastanza sterile che poche volte è riuscito ad impensierire la porta degli avversari.

Diventano solo due, dunque, i punti di vantaggio sull’Irlanda, che resta così in corsa per il primo posto nel girone. Al 7’ la prima occasione è per l’Italia, che sugli sviluppi di corner si rende pericolosa con una mischia nell’area piccola, ma Pirola non riesce ad agganciare il pallone in allungo e l’estremo difensore dei turchi Alemdar è bravo ad allontanare la sfera.

Tre minuti dopo Calafiori di testa sfiora il gol, ma ancora una volta il portiere turco salva il risultato: la pressione dell’Italia si alza, la Turchia risponde con la bella iniziativa di Beyaz, che calcia a lato alla destra di Desplanches. Al 22’ grandissima azione sull’asse Zanotti-Calafiori, il bolognese crossa in mezzo per Fabbian che da due passi manda fuori di un niente; poi è l’ex spallino Prati, a cavallo della mezzora, a impensierire Alemdar con un bolide dalla lunga distanza.

L’Italia controlla il match, ma al minuto 34 il neo entrato Ghilardi commette un’ingenuità in area di rigore, regalando il penalty per un fallo su Yildirim: è lo stesso numero 17 della Turchia, però, a farsi ipnotizzare da Desplanches. Al 48’ altra occasione per gli ospiti con l’incornata di Kaplan che sbatte sulla traversa ad estremo difensore azzurro battuto.

Poco dopo, però, ecco la rete che sblocca la partita: punizione di Ruggeri, spizzata di testa di Gnonto che trova Ghilardi quasi sulla linea di porta, e il pallone è solo da spingere in rete per l’1-0 degli Azzurrini. Al 64’ Zanotti impegna ancora Alemdar, ma nei minuti di recupero Kilicsoy beffa la difesa azzurra e regala alla Turchia il pareggio.

Jacopo Cavallini