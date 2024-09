Una Spal troppo brutta, esce tra i fischi del Mazza

"Meritiamo di più". Il coro intonato dalla curva Ovest fotografa in maniera perfetta la gara con la Virtus Entella e in generale l’avvio di stagione della Spal. I biancazzurri escono con le ossa rotta dal match con la squadra di Chiavari, che sbanca lo stadio Mazza con un gol per tempo.

E adesso Antenucci e compagni occupano in solitudine il penultimo posto in classifica a +1 sul fanalino Legnago Salus. Nessuna sorpresa nella formazione della Spal, che ripropone Sottini al centro della difesa in coppia con Arena, Radrezza playmaker e D’Orazio, Antenucci e Rao in attacco.

La terza partita in meno di una settimana condiziona il ritmo di due squadre chiamate a riscattare le sconfitte brucianti rimediate contro Milan Futuro e Pescara. Energie da spendere ce ne sono poche, così si vive di fiammate ed episodi. La Spal ci prova con una ripartenza avviata da Radrezza e Zammarini, con palla in profondità per Rao che lanciato a rete sbaglia l’ultimo controllo che gli avrebbe consentito di presentarsi tutto solo davanti al portiere.

I biancazzurri sembrano difendersi in maniera più ordinata del solito, tanto che il primo tiro della Virtus Entella nello specchio è una telefonata di Guiu a Melgrati dopo la mezz’ora. La squadra di Dossena non trova spazi attraverso la manovra, così bisogna affidarsi alle palle inattive: il corner di D’Orazio pesca Arena che prolunga di testa ma nessuno riesce a intervenire colpendo a rete la palla che attraversa tutto lo specchio della porta.

La prima frazione pare andare in archivio senza reti, invece a tempo scaduto una punizione apparentemente innocua che piove nell’area spallina carambola dalle parti di Titiriello e Awua, e la palla finisce beffarda in fondo alla rete.

Nella ripresa il tecnico spallino mischia le carte: fuori subito Radrezza, poi Awua, Bruscagin e D’Orazio, dentro Buchel, Karlsson, Ntenda e Bidaoui. La Spal passa al 4-4-2, ma le cose se possibile peggiorano ulteriormente.

La squadra di Gallo sfiora il raddoppio con un bel destro a giro di Guio che impegna severamente Melgrati. I padroni di casa si sbilanciano concedendo tanto spazio per le ripartenze dei liguri, che chiudono i conti con un bel colpo di testa di Franzoni su perfetto assist di Bariti dalla fascia destra. La gara virtualmente va in archivio a 15 minuti dal termine, ma per la Spal piove sul bagnato con l’espulsione diretta di Sottini in seguito a un brutto fallo su Castelli.

Finisce 0-2 con la bordata di fischi degli oltre 6mila dello stadio Mazza nei confronti di una squadra che dopo una partenza tra alti e bassi nelle ultime due gare è stata l’ombra di se stessa.

Stefano Manfredini