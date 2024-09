Una tradizione positiva. Turni infrasettimanali, nove punti l’anno scorso

Quello sul campo del Milan Futuro è il primo dei tre incontri infrasettimanali che la Spal sarà chiamata a disputare nel corso della stagione. I biancazzurri non hanno più nemmeno il pensiero della Coppa Italia serie C, quindi saranno impegnati a metà settimana soltanto in campionato: oggi a Solbiate Arno e in occasione delle due gare contro la Pianese, il 28 ottobre a Ferrara e il 12 marzo in Toscana. La scorsa stagione invece sono stati quattro i turni infrasettimanali di campionato, con un bilancio soddisfacente considerando l’andamento generale di Antenucci e compagni. Già, perché la squadra guidata prima da Di Carlo, poi da Colucci e infine nuovamente da Di Carlo ha fatto bottino pieno addirittura in tre dei quattro incontri giocati a metà settimana (contro Juventus Next Gen, Sestri Levante e Pescara), perdendo soltanto in casa contro la Torres (0-2, il 6 marzo) peraltro in una fase della stagione in cui le cose avevano finalmente cominciato a funzionare. Entrando nel dettaglio, il 19 settembre 2023 (quarta giornata) la Spal ha sbancato Alessandria – sede delle gare casalinghe della Juventus Next Gen – con una rete in extremis di Bertini (0-1). Il centrocampista cresciuto nella Lazio ha concesso il bis con uno splendido calcio di punizione a Ferrara col Sestri Levante il 26 ottobre (decima giornata, 1-0). Il 13 febbraio a Pescara invece la Spal ha espugnato lo stadio Adriatico con reti di Antenucci e Maistro (26esima giornata), regalando a mister Di Carlo la seconda vittoria di fila dopo il ritorno in panchina.