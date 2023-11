Undici punti in 5 giornate. Spal, attenta al Pontedera

Se il campionato di serie C fosse iniziato a metà ottobre, il Pontedera guiderebbe in solitudine il girone B con 11 punti in cinque giornate. Proprio così, perché dopo una partenza a corrente alternata, con un successo al debutto contro il Sestri Levante a cui sono seguiti tre pareggi e altrettante sconfitte, i granata hanno cambiato marcia innestando il turbo. In un torneo equilibrato, nel quale tutte le big stanno lasciando punti per strada, nel periodo in esame il Pontedera ha ottenuto tre vittorie. Giusto per fare un confronto, negli ultimi cinque turni la Spal ha invece ottenuto cinque punti, con un bilancio di una vittoria col Sestri Levante, due pareggi contro Fermana e Torres e due sconfitte contro Arezzo e Rimini. Se alla vigilia del campionato quindi Spal-Pontedera sarebbe stata considerata una partita dal pronostico chiuso in favore dei biancazzurri, in questo momento la situazione è completamente diversa.

Domenica prossima al Mazza quindi la squadra di Colucci si troverà di fronte la formazione più in forma del campionato, peraltro galvanizzata dal successo maturato ieri sera sul campo del Novara nel secondo turno di Coppa Italia serie C (1-2 con reti di Fossati e Gagliardi nel primo tempo). Al Piola la squadra di Canzi si è presentata con una formazione composta quasi esclusivamente da seconde linee, coi soli Calvani e Ignacchiti in campo dal primo minuti tra i titolarissimi. Un’ulteriore dimostrazione che tutto sta girando nel verso giusto in casa granata, dove in vista della gara con la Spal il dubbio principale è legato alle condizioni di bomber Nicastro, che a causa di un problema alla caviglia ha saltato l’ultimo match di campionato contro la Juventus Next Gen ed è in forse per il Mazza. In attacco potrebbe quindi toccare a Benedetti e Delpupo alle spalle di Ianesi, ma una decisione definitiva verrà presa soltanto in extremis.

Gli altri punti di forza dei toscani? Senza dubbio il portiere Stancampiano, inizialmente vice dell’ex Cesena Lewis ma da una serie di partite titolare inamovibile. Se tra i pali c’è un 36enne, al centro della difesa spicca un atleta argentino che di anni ne ha addirittura 38. Stiamo parlando di Espeche, che sta disputando una grande stagione in una retroguardia completata da altri due giocatori molto interessanti: Martinelli e Calvani. In linea mediana attenzione al centrocampista-goleador Catanese, già autore di cinque reti. E poi tanti giovani promettenti, da Ignacchiti a Perretta passando per Angori. In attacco, oltre all’acciaccato Nicastro il Pontedera si affida alla fantasia e alla velocità dei vari Delpupo (italo-argentino di proprietà del Cagliari), Benedetti e Ianesi, quest’ultimo tra le rivelazioni di inizio stagione. Non è sicuramente una corazzata quella guidata da Canzi, che ha però entusiasmo, carattere e idee chiare. Stefano Manfredini