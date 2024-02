"Un’occasione mancata, ma ora inutile recriminare"

Luca Ghiringhelli (nella foto) non cerca alibi. Il terzino della Spal è consapevole che con l’Arezzo siano stati lasciati per strada due punti preziosi, e l’analisi del numero 24 non può che concentrarsi sull’incapacità dei biancazzurri di sfruttare a dovere i circa 40 minuti disputati in superiorità numerica. "Inutile negarlo, come un po’ tutti anche noi la consideriamo un’occasione mancata – ammette l’ex giocatore del Sudtirol –. Del resto, dopo la partita all’interno dello spogliatoio regnavano silenzio e rammarico. Abbiamo disputato un buon primo tempo, poi non siamo riusciti a ripeterci nel corso della ripresa quando abbiamo giocato con un uomo in più. Abbiamo capito di avere a disposizione una grande opportunità. Volevamo fare gol e sbloccare il risultato, ma abbiamo forzato qualche pallone di troppo e perso un po’ di fiducia. È chiaro che non siamo stati bravi a gestire la superiorità numerica: quello che abbiamo prodotto negli ultimi sei-sette minuti dovevamo farlo anche in precedenza. Dispiace, ma dobbiamo guardare avanti e alle cose positive abbiamo fatto.

Quali? I primi 50 minuti li abbiamo giocati a un ritmo che ha messo in difficoltà l’Arezzo. Abbiamo creato due-tre occasioni importanti che purtroppo non abbiamo concretizzato. Dovevamo essere più bravi ad approfittare della superiorità numerica, anche se rispetto all’inizio l’Arezzo spezzava il gioco e si è abbassato tanto. In quel contesto, arrivavamo con facilità a centrocampo col pallone, ma a quel punto gli spazi diventavano pochi. Ci siamo fatti prendere dall’ansia e dal desiderio di fare gol subito, invece non siamo stati abili a sfruttare questo vantaggio".

Per Ghiringhelli invece il bilancio è positivo, se si considera che da quando è arrivato a Ferrara nell’ultima fase del mercato di riparazione ha giocato da titolare cinque gare su cinque, collezionando in meno di un mese lo stesso numero di gettoni che aveva racimolato nella prima parte di stagione in serie B col maglia del Sudtirol.

s.m.