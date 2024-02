Valentini leader della difesa. Carraro protagonista vicino a Buchel. Maistro si sblocca, Zilli è un lottatore

GALEOTTI 6. Bene per 80’, poi anche se la sensazione è che sul rigore tocchi la palla prima di Merola, va a prendersi un rischio enorme ad avversario decentratssimo. Segue una uscita un po’ così. Ma alla fine "ipnotizza" Cuppone battezzando il lato giusto e costringendolo ad allargare troppo il penalty.

GHIRINGHELLI 6. Ottimo in avvio dell’azione del gol di Antenucci, in assoluto solido nonostante un paio di errori.

VALENTINI 7. Fuori i centrali titolari Peda e Bassoli, guida la difesa da leader vero.

FIORDALISO 6. Parte male regalando al 3’ una palla-gol a Cuppone, ma non commette altri errori e affianca bene Valentini da inedito centrale.

BRUSCAGIN 6. DI nuovo a sinistra, si fa bruciare di testa sul gol del Pescara. Però la prestazione è positiva, anche in spinta, e visto che la Spal la ribalta se ne esce assolto.

EDERA 6. Un tempo di grande aiuto difensivo con poche ma buone giocate di qualità, come il lungolinea che innesca Petrovic per l’1-1. Calo vistoso nella ripresa, quando sbaglia un facile assist per Zilli e perde una palla sanguinosa prima di uscire.

BUCHEL 6. Un grande salvataggio difensivo in scivolata al 44’, e una gara in cui la Spal deve subire il ritmo e il possesso del Pescara, e lui deve spezzare il gioco di casa più che salire in cattedra in regia. Ma fa il suo con personalità.

CARRARO 7. Il migliore in campo tra quelli che non entrano negli episodi decisivi. Sbaglia pochissimo e sfodera una lucida gara difensiva recuperando palle e vincendo duelli. Buchel di fianco gli trasmette sicurezza.

DALMONTE 5. Perde quasi tutti i palloni. Serata negativa.

PETROVIC 5,5. Mezzo punto in più per l’assist ad Antenucci, ma pure lui è poco ispirato.

ANTENUCCI 7. Detta il passaggio a Petrovic e con la sua freddezza non perdona rimettendo subito la Spal in partita. Seconda rete consecutiva, quarta di stagione: tutte con Di Carlo in panca.

RABBI 7. Ingresso eccellente, con assist come con la Recanatese. Poi è davvero tarantolato fino al termine.

ZILLI 6. Gran lottatore, dà una mano.

CONTILIANO 6. Si batte bene rincorrendo tutti.

MAISTRO 7. Alla giornata 26 trova finalmente il gol, e che gol: nel suo vecchio stadio (non esulta) e con una cannonata che piega il pugno di Plizzari.

DI CARLO 7. Sei punti in due gare pesantissime: mai era successo prima alla Spal di Tacopina. Cambia poco e azzecca le sostituzioni: ora la Spal sembra un’altra roba e ha anche quel pizzico di fortuna prima negata, vedi rigore e traversa.

ANDREANO 6. Ottima direzione sporcata da un rigore un po’ dubbio.