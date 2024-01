Via alla prevendita per gli spallini che saranno al ’Curi’. Formazione confermata

Per la prima volta dall’inizio del campionato, si riesce finalmente ad individuare una formazione titolare. Certo, i nuovi acquisti – si spera – sposteranno gli equilibri della Spal, che comunque mister Colucci ha registrato sotto molti punti di vista. Tanto che in attesa del debutto di Buchel e del rientro a pieno regime di Dalmonte – che ancora non sono in grado di giocare dal primo minuto – nel prossimo turno sul campo del Perugia potremmo vedere uno schieramento praticamente identico a quello che ha imposto il pareggio al Cesena. Naturalmente con l’eccezione della punta centrale, col nuovo acquisto Zilli che contenderà a capitan Antenucci il posto lasciato libero dallo squalificato Rabbi. Il resto della formazione non dovrebbe subire modifiche, con Edera e Maistro verso la conferma rispettivamente sul lato destro e sinistro del tridente, e Collodel, Carraro e Contiliano in linea mediana. Verso il forfait invece Bertini, che dopo aver saltato il derby col Cesena per squalifica ha riportato una distorsione alla caviglia che lo sta costringendo a restare ai box.

PREVENDITA. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati al prezzo unico di 15 euro esclusi i diritti di prevendita.